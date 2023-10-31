Россиянам рассказали, что появится на месте закрывшихся магазинов Decathlon

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Компания АРМ, которая владеет активами Decathlon в России, откроет на их месте новую сеть спортивных магазинов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Российская компания выкупила активы французского ритейлера спортивных товаров Decathlon в сентябре этого года. В декабре в торговых центрах, где раньше располагались их магазины, появится новая сеть под названием Desport.
Уточняется, что в ближайшее время будет запущен и интернет-магазин.
Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщал, что компания Decathlon нашла покупателей для всех своих магазинов на территории России. А правительственная комиссия по иностранным инвестициям РФ одобрила продажу активов.
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Уточняется, что в ближайшее время будет запущен и интернет-магазин.
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Анастасия Чинкова