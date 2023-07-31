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Россиянам рассказали, где вербовщики ищут людей для продажи

Волонтёр «Альтернативы» Грачёва рассказала, где чаще всего ищут людей для продажи
31 июля 2023, 11:45

Фото: IStock/Rattankun Thongbun

Ежегодно 30 июля во всём мире отмечается день борьбы с торговлей людей. Президент межрегионального общественного движения «Альтернатива» Вера Грачёва рассказала «Радио 1», где вербовщики ищут жертв, и почему их не могут привлечь к уголовной ответственности.
Самыми распространёнными местами для поиска жертв для дальнейшей продажи считаются сервисы по поиску работы, чаты в интернете или объявления в даркнете. По словам специалиста, людей также могут вербовать прямо на улице.
«Приезжает безработный на площадь трёх вокзалов или автовокзал Щёлково и начинает по столбам искать объявления о найме на работу. Вербовщики предлагают ему что-то небесное с хорошей зарплатой, питанием, видом на море. И человек в отчаянии соглашается на всё, если у него нет ничего. Ведь людей, живущих в России за чертой бедности, очень много. Это миллионы людей, для которых поиск работы – стратегия выживания», — рассказала Вера Грачёва.

По её словам, вербовщики также могут ездить по маленьким городам и деревням, завлекая молодых девушек интересными предложениями по работе. В дальнейшем россиянки оказываются в трудовом или сексуальном рабстве.
«Бывает, что и родственники предлагают поработать в “хорошем” месте. Бывает, что накануне крупных событий вербовщики ездят по деревням и предлагают девушкам работу официантками, горничными. Но потом они оказываются в совершенно других местах», — добавила волонтёр.
Эксперт рассказала, что в борьбе с торговлей людьми Россия отстала от всего мира на 20 лет, а статистика выявленных случаев сильно занижена. Всё потомку, что в стране нет эффективных инструментов для решения этой проблемы.
«У нас нет в Уголовном кодексе статьи за вербовку с применением обмана. Доказать, что человек предлагал работу, имея в виду дальнейшую эксплуатацию, невозможно. Хотя эта формулировка входит в понятие “торговля людьми” во всём мире. У нас же вербовщики практически не попадают под действия закона. Чтобы решить эту проблему, нужно прежде всего признать существование этой проблемы. Ведь это и проблема борьбы с бедностью, и проблема борьбы с организованной преступностью», — заключила Вера Грачёва.
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#торговля
#россия
#статистика
#работа
#люди
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В России установили единую ставку НДФЛ для сотрудников, работающих удаленно
Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы
31 июля 2023, 12:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, работающих на российские организации дистанционно. Соответсвующие сведение размещены на официальном сайте правовой информации.
Глава государства подписал закон, согласно которому, налоговая ставка в размере 13-15% от суммы дохода будет установлена для всех работников, которые осуществляют деятельность в удаленном режиме. Нововведение касается сотрудников, работающих на территории РФ и за ее пределами.
 
Изменения внесены в Налоговый кодекс. Целью принятия соответствующей нормы, стало определение порядка налогообложения лиц, которые заключили трудовые договора с российскими организациями.
 
Закон вступит в законную силу с 2024 года.

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#страны
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#россия
#ндфл
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В Госдуме объяснили, почему россияне не платят за ЖКУ
Депутат Госдумы Разворотнева напомнила о субсидии для оплаты за ЖКУ
31 июля 2023, 12:47

Фото: IStock/alexialex

Задолженность россиян за ЖКУ по итогам первого квартала 2023 года достигла почти 900 миллиардов рублей. Так, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями увеличилась на 15,8%, перед управляющими компаниями — на 1,2%.
Однако поставщики услуг не фиксируют снижение собираемости по стране, заметила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, зампред комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева. Она рассказала «Радио 1», что долги могли вырасти из-за повышения тарифов ЖКХ, из-за обращения поставщиков в суды из-за долгов, а также из-за плохой работы выделения субсидии на оплату ЖКУ.
«Субсидия платится в тот момент, когда доля расходов превышает порог доходов семьи. В каждом регионе он разный, в Москве – это 10 процентов, в большинстве регионов — 22 процента. К сожалению, не все граждане, которые могут претендовать по уровню доходов на субсидию, её получают. Многие не знают о том, что они имеют право на такую поддержку. Да и чтобы получить её, нужно собрать кучу документов», — рассказала Светлана Разворотнева.
Депутат подчеркнула, что ведомства начали работать над упрощением процедуры получения субсидий. По её словам, получить помощь можно будет по одному документу, не выходя из дома.
«Сейчас всё готово к этому, за исключением системы ГИС ЖКХ, в которой отражается начисление. Можно будет через Госуслуги, через ГИС ЖКХ подать это заявление, а всё остальное за тебя соберут. Также сейчас готовлю законопроект о том, чтобы в каждой платёжке указывалась информация о праве человека на субсидию», — заключила парламентарий.
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Воробьёв: власти региона должны решать проблемы, которые волнуют людей
31 июля 2023, 12:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Усилия работы властей Подмосковья должны быть направлены на решение проблем, которые волнуют людей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он добавил, что на еженедельных оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.
«Усилия властей в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», – сказал губернатор на оперативном совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Ранее он отметил, что представители подмосковных властей и главы муниципалитетов должны постоянно интересоваться мнением жителей по поводу дальнейшего благоустройства парков. Это направление работы он назвал одним из главных. 

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
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Комлесхоз рассказал, в каких местах ожидается повышенная пожароопасность в ближайшие дни
31 июля 2023, 12:41

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

31 июля, 1, 2 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируют повышенную пожарную опасность.

В понедельник, 31 июля на большей части территории подмосковного региона ожидается  II класс пожарной опасности.

Во вторник, 1 августа на большей части Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве — I класс.

В среду, 2 августа на большей части Московской области ожидается IIIкласс пожарной опасности, в Ступинском лесничестве — II класс.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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С острова Родос из-за лесных пожаров эвакуировали более двух тысяч туристов.

В городе Киотари на греческом острове Родос загорелись три отеля из-за лесного пожара. В результате происшествия туристов эвакуировали.

#синоптики
#зима
#пожары
#воздух
#служба
#пожарная безопасность
#природные пожары
#лесные пожары
#комитет лесного хозяйства мо
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Ученые определили возраст самого эротического человеческого обычая
31 июля 2023, 12:40

Фото: istockphoto/Panupong Piewkleng

Поцелуи — это одна из древнейших традиций в человеческом обществе, которая прослеживается в разных культурах и расах на протяжении тысячелетий. Если ранее считалось, что этот обычай появился в Индии около полутора тысяч лет назад, то сейчас ученые полагают, что поцелуй примерно на тысячу лет «старше».
Хотя упоминания о поцелуях встречаются только в письменных источниках обществ со сложным устройством, ученые считают, что такие жесты проявления нежности и близости могли распространяться в разных культурах и обществах, возникая независимо друг от друга, передает РИА Новости. Распространиться на весь мир этому обычаю помогла миграция народов и взаимное влияние различных культур.

Одна из гипотез говорит об эволюционном значении поцелуя. Ученые связывают его с химическими сенсорами на языке и губах, которые помогали выбирать партнера. Специальные пучки нейронов «считывали» информацию из слюны партнера, а далее организм подсознательно делал выбор: подходит такой человек для совместной жизни и продолжения рода или нет. 

Поцелуй не всегда является носителем сексуального подтекста. У разных народов и обществ он может иметь разные культурные и символические значения. Поцелуй остается самой нежной и романтической традицией, которая связывает людей и культуры на протяжении многих веков.

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#ученые
#человек
#мир
#традиции
#культура
#общество
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За поджог на ж/д в Москве задержаны двое школьников
SHOT: Поджог на ж/д в Москве совершили двое школьников за деньги
31 июля 2023, 12:25

Фото: iStock/blinow61

Задержанные правоохранительными органами несовершеннолетние признались, что устроили поджог за деньги. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Подростки подожгли оборудование на перегоне Матвеевская – Москва-Сортировочная ранним утром. 

По словам школьников, они действовали за вознаграждение, которое им было обещано. Диверсантов вычислили по камерам видеонаблюдения. В настоящее время, возбуждено уголовное дело. 

Сообщается, что на движение поездов инцидент не повляло. Возгорание вовремя обнаружили и потушили. 

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#подмосковье
#мвд
#арест
#уголовное возгорание
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Воробьёв поручил собрать предложения жителей Подмосковья по услугам в парках
31 июля 2023, 12:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Представители подмосковных властей и главы муниципалитетов должны постоянно интересоваться мнением жителей по поводу дальнейшего благоустройства парков. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Сегодня обсудим очень важную тему вместе со специалистами, которые занимаются содержанием парков. Мы встречаемся с жителями, и запрос на благоустройство парков очень большой. Мы видим радикальный рост посещений. Здесь всё имеет значение – туалеты, парковки, наличие торговли и услуг в парках. Приятно, когда инвесторы вкладывают средства в аттракционы. Нужно узнать, что ещё наши жители хотели бы иметь в парках», – сказал губернатор на совещании с руководством правительства региона и главами городских округов.
Воробьёв отметил, что власти Подмосковья находят ресурсы, чтобы привести в порядок традиционные городские парки, которые помнят и знают разные поколения. 
«Благодаря поддержке президента и Госдумы принят закон, который помогает нам благоустраивать ещё и лесопарки», – отметил глава региона. 
Он подчеркнул, что большая программа благоустройства малых городов должна предусматривать ритмичную работу по благоустройству парков и их содержанию

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#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
#парки
#благоустройство
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Окружите себя людьми со схожими интересами: гороскоп с 31 июля по 6 августа
31 июля 2023, 12:07

Фото: IStock/Halfpoint

В августе произойдут два суперлуния подряд. Первое можно будет увидеть 1 августа, а второе — 31-го числа. Астролог Анна Лебеденко рассказала «Радио 1», как эти события повлияют на нашу жизнь.
По словам собеседницы, во время суперлуния важны дружеские связи. Нужно окружить себя людьми со схожими взглядами и интересами. Также нужно оградиться от факторов стресса и беречь себя от перенапряжения и сильных переживаний. В этот период нужно особенно тщательно следить за давлением. Следует временно отказаться от аппаратной косметологии и от вредной пищи. Астролог рекомендовала есть только в позитивном настроении.

В любовной сфере лучше внести ясность, и больше беседовать со своим партнёром, в деловой сфере желательно проявить пунктуальность. Также по прогнозам Анны Лебеденко, этот период благоприятен для больших проектов. В финансовой сфере лучше исключить все неожиданные моменты и не полагаться на случай.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака на 31 июля – 6 августа 

Овен будет активным. Его энергии хватит на реализацию всех намеченных дел на неделе.

Тельцу важно расслабиться и не принимать поспешных решений. Совсем надо отказаться от экспериментов. Лучше не начинать ничего нового.

Близнецам нужно рассчитывать своё время, чтобы везде успеть. Все вопросы следует решать постепенно.

Рак сможет положиться на свою интуицию. Распорядок дня можно немного поменять и позволить себе больше свободы.

Лев почувствует желание учиться, узнавать новое. Он станет более общительным.

Деве нужно привести в порядок документы. В делах и любви ей следует проявить надёжность и серьёзность.

У весов наступает период, когда нужно прислушаться к сердцу, а не разуму. Но важно не запутаться в своих чувствах.

Скорпион будет более загадочен и таинственен. Уединение пойдёт ему на пользу и восстановит силы.

Стрелец воплотит задуманное и заручиться поддержкой руководства и друзей. На этой неделе возможна прибыль и увеличение дохода.

Козерогу надо заниматься интеллектуальной работой. Неделю лучше провести размеренно и неторопливо.

Водолею нужно быть добрее, особенно по отношению к близким людям. Семья нуждается в его заботе и внимании.

Рыбы могут смело планировать начало новых дел. Им необходимо быть уверенными в себе. Важно хвалить себя за уже достигнутые результаты.

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#семья
#рекомендации
#астролог
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Операторы подмосковной Системы-112 приняли 77 миллионов вызовов
31 июля 2023, 11:57

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112», за это время операторы приняли и обработали более 77 миллионов вызовов.

Система-112 Московской области создана 1 июня 2015 года и работает уже 8 лет, за которые операторам удалось принять около 77 миллионов звонков.

Все прямые короткие номера – «01», «03» и «04» – переведены в Подмосковье на номер «112», сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.

Ежедневно на горячую линию службы спасения выходят около 400 операторов, среди которых психологи, лингвисты, сурдопереводчики и другие. Так, в службу спасения может позвонить даже иностранец или человек с нарушениями слуха или речи.

Согласно статистике, на протяжении всех лет работы службы спасения самыми массовыми остаются обращения, адресованные скорой медицинской помощи — более 70%, обращения в полицию и ГИБДД составляют 22%, остальные 8% вызовов приходятся на пожарную охрану, аварийную газовую службу, службу «Антитеррор» и другие службы.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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В этом году на единый номер «112» поступило более 400 обращений о заблудившихся в лесах.

В 2023 году на линию службы спасения поступило более 7 миллионов обращений.

В службу спасения поступило порядка 100 вызовов о происшествиях на воде.
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Подмосковье ищет медработников