Россиянам рассказали, где вербовщики ищут людей для продажи

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«Приезжает безработный на площадь трёх вокзалов или автовокзал Щёлково и начинает по столбам искать объявления о найме на работу. Вербовщики предлагают ему что-то небесное с хорошей зарплатой, питанием, видом на море. И человек в отчаянии соглашается на всё, если у него нет ничего. Ведь людей, живущих в России за чертой бедности, очень много. Это миллионы людей, для которых поиск работы – стратегия выживания», — рассказала Вера Грачёва.
«Бывает, что и родственники предлагают поработать в “хорошем” месте. Бывает, что накануне крупных событий вербовщики ездят по деревням и предлагают девушкам работу официантками, горничными. Но потом они оказываются в совершенно других местах», — добавила волонтёр.Эксперт рассказала, что в борьбе с торговлей людьми Россия отстала от всего мира на 20 лет, а статистика выявленных случаев сильно занижена. Всё потомку, что в стране нет эффективных инструментов для решения этой проблемы.
«У нас нет в Уголовном кодексе статьи за вербовку с применением обмана. Доказать, что человек предлагал работу, имея в виду дальнейшую эксплуатацию, невозможно. Хотя эта формулировка входит в понятие “торговля людьми” во всём мире. У нас же вербовщики практически не попадают под действия закона. Чтобы решить эту проблему, нужно прежде всего признать существование этой проблемы. Ведь это и проблема борьбы с бедностью, и проблема борьбы с организованной преступностью», — заключила Вера Грачёва.Читайте также:
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