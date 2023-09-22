Россиянам рассказали, где выгоднее купить iPhone 15

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Техноэксперт Филипп Беликов в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что последние модели iPhone выгоднее покупать в США и Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Однако специалист отметил, что покупка россиянами смартфонов в США может повлечь за собой ряд трудностей. Американские iPhone хоть и имеют самую низкую цену в мире, не имеют разъёма для стандартной SIM-карты, в них могут стоять ограничения на использование в других странах, а также на подключение к российским сотовым операторам.
А вот в ОАЭ можно приобрести такие же iPhone, какие раньше поставлялись в Россию. В них имеется разъём для классической SIM-карты, а сам процесс покупки пройдёт легче, поскольку с Эмиратами у России лучше налажены взаимоотношения, чем с США.
Кроме того, Беликов, беседуя с «Газетой.Ru», призвал россиян повременить с покупкой последних моделей iPhone. По его словам, цены на них слишком завышены, а функционал оставляет желать лучшего. Эксперт посоветовал купить iPhone предыдущих поколений, поскольку они нисколько не уступают последнему по качеству камеры и встроенным функциям.
При этом, если россияне всё же решили приобрести iPhone 15, специалист посоветовал подождать хотя бы месяц, когда появится больше конкуренции и снизятся цены.
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А вот в ОАЭ можно приобрести такие же iPhone, какие раньше поставлялись в Россию. В них имеется разъём для классической SIM-карты, а сам процесс покупки пройдёт легче, поскольку с Эмиратами у России лучше налажены взаимоотношения, чем с США.
При этом, если россияне всё же решили приобрести iPhone 15, специалист посоветовал подождать хотя бы месяц, когда появится больше конкуренции и снизятся цены.
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Анастасия Чинкова