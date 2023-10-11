Россиянам рассказали, как часто надо перезагружать компьютер

В этот день во всем мире отмечается сразу несколько торжеств. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать православный праздник Харитонов день, как отмечают день борьбы с издевательствами в США и когда впервые прошли соревнования в езде по бездорожью.