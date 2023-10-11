Россиянам рассказали, как часто надо перезагружать компьютер

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IT-эксперт Арсений Щельцин предупредил, что долгое время без перезагрузки компьютера может привести к ухудшению его работы. В интервью радио Sputnik он дал рекомендации относительно частоты перезапуска системы.
Генеральный директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин отметил, что многие офисные работники, избегая перезагрузок, допускают месяцами работу своих компьютеров. Это негативно сказывается на функциональности устройства, так как оперативная память компьютера используется разными программами, включая выполнение фоновых задач.
Щельцин пояснил, что, даже если вы завершили работу с программой, фоновые процессы могут оставаться активными. Чем больше таких скрытых задач выполняется, тем менее эффективной становится работа устройства. Кроме того, без перезагрузки память компьютера может заполниться фоновыми задачами и временными файлами.
Эксперт сравнил компьютер, который находится в таком состоянии, с письменным столом, забитым излишними вещами.
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Щельцин пояснил, что, даже если вы завершили работу с программой, фоновые процессы могут оставаться активными. Чем больше таких скрытых задач выполняется, тем менее эффективной становится работа устройства. Кроме того, без перезагрузки память компьютера может заполниться фоновыми задачами и временными файлами.
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Артем Кузьмин