Россиянам рассказали, как интерьер квартиры влияет на успех

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Исходя из этого, важно соблюдать несколько правил: прихожая должна быть ярко освещена, освобождена от лишних вещей, а также идеальным считается размещение около входной двери изображения птиц. Считается, что они приносят в дом хорошие новости. Также Горностаева отметила, что на изображении должно быть как можно больше птиц с ярким оперением.
При этом, заключила Горностаева, аквариум стоит разместить не в юго-восточной части, а в северной. В него нужно поселить небольших рыбок. Такая деталь также поможет привлечь финансы и поспособствует активному развитию карьеры.
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