Россиянам рассказали, как избавиться от лени

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Также не позволяет довести запланированное до конца страх перед неудачей. Человек боится негативной оценки окружающих, что становится серьёзной преградой для первого шага.
Чтобы справиться с ленью необходимо в первую очередь определить цель своей деятельности и подготовить план, который позволит её достичь. Последний пункт плана должен быть помечен определённой датой, в которую необходимо завершить выполнение дела.
Затем необходимо найти мотивацию – это могут быть истории людей, занимающихся похожим делом, или просто какое-то занятие, способное вдохновить и настроить на работу.
Следующим шагом становится устранение всех отвлекающих факторов, таких как гаджеты, предметы вокруг, которые могут спутывать мысли и т.д.
Важно делать перерывы, чтобы не переутомиться, а также в целом следить за своим здоровьем, чтобы всегда находится в приподнятом настроении и сохранять энергию.
В заключении «Дни.ру» подчеркнули, что избавление от лени – это процесс, требующий много времени и усилий. Однако решить эту проблему можно при выполнении всех выше упомянутых правил.
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