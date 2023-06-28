Россиянам рассказали, как наслаждаться жизнью в условиях мегаполиса

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Психолог Фролкина дала несколько ценных советов
Специалист Московской службы психологической помощи населению Наталья Фролкина заявила, что в быстром и шумном мегаполисе в условиях повышенного стресса также есть способы дать передышку организму и с удовольствием провести время. Специалист рекомендовала расширить фокус внимания, найти место и время для удовольствий, а также настроиться на удовольствие.
В то же время исследователи указывают, что потеря обоняния у людей старшего возраста может указывать на наличие депрессии. Как передаёт utro.ru, чем лучше обоняние у человека, тем меньше у него риск развития депрессии.
Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что причиной обращения граждан к «гадалкам» и «экстрасенсам» является, кроме всего прочего, стремление просто «излить душу» и просто поделиться своими проблемами, получив какой-либо совет или рекомендацию, а также улучшить своё моральное и психическое самочувствие. Кроме того, люди обращаются к подобным «специалистам» для того, чтобы снизить неуверенность в себе и будущем, уменьшить тревогу и беспокойство.
«Выделите время для неспешного и приятного досуга. Воспользуйтесь заготовленным перечнем того, что любите или хотите испытать. А в выходной день представьте, что вы турист в родном городе. Утром не торопясь позавтракайте и оправляйтесь на прогулку. Возможно, вы увидите привычные улицы другими глазами. Это обеспечит вам удовольствие от переключения с привычного ритма жизни», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Фролкина.
Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что причиной обращения граждан к «гадалкам» и «экстрасенсам» является, кроме всего прочего, стремление просто «излить душу» и просто поделиться своими проблемами, получив какой-либо совет или рекомендацию, а также улучшить своё моральное и психическое самочувствие. Кроме того, люди обращаются к подобным «специалистам» для того, чтобы снизить неуверенность в себе и будущем, уменьшить тревогу и беспокойство.
Мелисса Тимофеева