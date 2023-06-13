Россиянам рассказали, как не платить за коммунальные услуги

Фото: Фотобанк Московской области
Юрист Ирина Сивакова рассказала, в каких случаях россиянам можно не платить за коммунальные услуги
Юрист Ирина Сивакова рассказала, в каких случаях россияне могут не платить за коммунальные услуги. Об этом пишет «ФедералПресс».
По словам специалиста, граждане РФ могут избежать трат на коммунальные услуги, если на протяжении долгого времени отсутствовали дома.
Она добавила, что для перерасчета необходимо документально подтвердить факт отсутствия в квартире в течение определенного периода.
Ранее вице-президент АТОР Сергей Ромашкин назвал россиянам самый дешевый курорт на Черном море. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
По словам специалиста, граждане РФ могут избежать трат на коммунальные услуги, если на протяжении долгого времени отсутствовали дома.
«За период временного отсутствия жильцов предусмотрен перерасчет платы за коммунальные услуги, поставляемые в квартиру», — цитирует издание слова Сиваковой.
Она добавила, что для перерасчета необходимо документально подтвердить факт отсутствия в квартире в течение определенного периода.
Ранее вице-президент АТОР Сергей Ромашкин назвал россиянам самый дешевый курорт на Черном море. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян