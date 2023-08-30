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Россиянам рассказали, как обезопасить себя от черных кредиторов

Эксперт ОНФ Пожарская: При получении займа, нужно обращаться к лицензированным организациям
30 августа 2023, 10:16

Фото: iStock/alexialex

Эксперт проекта «За права заемщиков» общероссийского народного фронта Александра Пожарская рассказала, как не попасть к черным кредиторам и обезопасить себя при получении займа.
О том, что кто такие черные кредиторы, как их распознать, и является ли нарушением закона обращение к таким людям, рассказала в беседе с «Радио 1» эксперт проекта «За права заемщиков» общероссийского народного фронта Александра Пожарская.

«Начнем с того, что нелегальный кредитор, в соответствии с законом, это человек или юридическое лицо, которое выдает деньги в займы, не имея на то лицензии или не состоя в реестре банка России. Для физических лиц критерии определения нелегальным кредитором - достаточно либеральны. Черным кредитором посчитают лицо, если будет доказана систематическая выдача средств другому человеку под проценты. Если будет доказана систематичность, то регулятор банка России или прокуратура, проведут проверку, после которой будет вынесено решение о наказании, в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. За нелегальную предпринимательскую деятельность, к сожалению, скромные штрафы. Это касается и юридических лиц. Штрафы очень маленькие, потому что для нелегального кредитора такие суммы не чувствительные. Юридическое лицо, которое действует нелегально, «отобьет» этот штраф в течение дня. Мы не первый год добиваемся введения уголовного наказания для нелегальных кредиторов. Такие люди не могут взыскивать задолженности через суд или через приставов, но они изобретают новые схемы, чтобы ограбить клиентов. Они оформляют сделки, которые предусматривают обратный выкуп или возвратный лизинг. Люди, таким образом, лишаются имущества. Компании, которые проводят такие сделки, являются черными кредиторами, но в настоящее время, нелегальное кредитование не предусматривает уголовную ответственность», - пояснила Пожарская.

На вопрос о том, как не попасть к черным кредиторам и обезопасить себя при получении займа, эксперт ответила, что нужно обратиться к реестру организаций, которые имеют лицензии на выдачу кредитов.

«Часть клиентов знают, что они берут кредиты у черных кредиторов. К ним обращаются люди с плохой кредитной историей. Часть клиентов, в силу беспечности или низкой финансовой грамотности, даже не отдают себе отчет в том, что становятся клиентами нелегальных кредиторов. Риски состоят не только в том, что человек теряет свое имущество. Цель нелегальных кредиторов состоит в том, чтобы как можно больше у человека забрать. Даже если некоторые черные кредиторы идут на какие-то уступки, то это все равно направлено на то, чтобы отобрать у клиента бизнес, имущество, жилье и т.д. Генеральная прокуратура с 2015 года продолжает борьбу с нелегальными кредиторами. Есть поручение президента РФ, которое направлено на пресечение сделок в формате обратного выкупа или возвратного лизинга, и сейчас в составе рабочих групп, мы пытаемся выработать решение, которое позволит регулировать эти процессы и обезопасить граждан. До тех пор, пока мы будем обращаться по объявлению в интернете, на столбах и так далее, которые обещают деньги под низкий процент и без документов, вот до тех пор у нас будет процветать рынок нелегального кредитования. Неизвестно точное количество нелегальных кредиторов в стране. Потому что те данные, которые публикуются - это данные выявленных и уже привлеченных, однако, не будет преувеличением сказать, что рынок нелегального кредитования вдове больше, чем рынок микрофинансовый. Это проблема, с которой нужно бороться и мы призываем к этому законодательные власти. Чтобы потребителю точно знать, что он обращается, что он обращается к легальному кредитору, так как в случае, если возникнут какие-то споры, то в случае с легальным кредитором можно обратиться в ЦБ, службу по защите прав потребителей и т.д., чего не сделаешь в случае с незаконными организациями. Чтобы проверить легальный ли кредитор прежде, чем подписать документы, нужно зайти на сайт банка России, где есть реестр банков, которые имеют право выдавать кредиты, имеют лицензию, либо посмотреть реестр микрофинансовых организаций. Все эти данные доступны. Реестры обновляются регулярно. Можно по поиску найти и выяснять, состоит ли в реестре организация. Если ее там нет, то лучше у этого кредитора не брать и документы не подписывать и поискать для себя кредитора с более крепкой репутацией», - заключила Пожарская.
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#имущество
#кредиты
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В Можайске отремонтировали автодорогу, соединяющую несколько населённых пунктов
30 августа 2023, 17:07

Фото: Минтранс МО

В Можайском городском округе уложили новое покрытие на трёх участках региональной дороги «Тверь – Лотошино – Шаховская –Уваровка». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.

Ремонт провели на участках от ул. Советской в селе Поречье до деревни Глядково, от поворота на деревню Голышкино до остановки «Поворот на Поминово» и от поворота на деревню Лыкшино до выезда из деревни Рогачёво. Общая протяжённость обновлённых участков составила 8,5 км. 
«Отремонтированные участки соединяют несколько небольших населённых пунктов. По ним можно проехать к рабочему посёлку Уваровка и Минскому шоссе. Также они служат проездом к железнодорожным станциям, больницам, учебным заведениям и магазинам», – отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что благодаря проведённым работам проезд к социально-значимым объектам стал удобнее и безопаснее для более чем 6 тыс автомобилистов, проезжающих там ежедневно. 
 
Работы проводили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». До конца ремонтного сезона в муниципалитете планируют отремонтировать ещё 10 региональных дорог общей протяжённостью около 14 км. 

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#можайск
#подмосковье
#московская область
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Волынец выступила за дополнительные баллы на ЕГЭ для медалистов
30 августа 2023, 16:51

Фото: istockphoto.com/Bogdan Kurylo

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала идею начислять дополнительные баллы по ЕГЭ медалистам.
Она добавила, что было бы правильно ввести единую систему поощрения медалистов при поступлении в университеты и институты.

«Было бы здорово, если бы был единый формат. Потому что родителям и абитуриентам часто очень сложно в этом разобраться. Сайты у всех вузов разные, где-то эти условия отражены, где-то их приходится искать и тратить время. А это, согласитесь, когда нужно принять решение, достаточно сложно», — пояснила в беседе с RT Волынец.

До этого сообщалось, что выпускники российских школ 2024 года, выбравшие историю для сдачи ЕГЭ, будут отвечать на вопросы о спецоперации на Украине. Тема СВО оказалась в опубликованном проекте варианта экзамена. В одном из заданий школьникам предлагается установить связь между событиями и участниками СВО.

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В аэропорту Домодедово с 30 августа изменится нумерация входных групп
30 августа 2023, 16:48

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С 30 августа нумерация входных групп здания аэровокзала будет осуществляться справа налево, по аналогии со стойками регистрации, чтобы было легче сориентироваться на месте.

С 30 августа нумерация входных групп здания аэровокзала будет изменена таким образом:

— вход №4 → вход №1;

— вход №3 → вход №2;

— вход №2 → вход №3;

— вход №1 → вход №4;

— вход №0 → вход №5;

— вход на 2 этаже в зоне прилета международных авиалиний → вход №9.

В связи с изменением нумерации входных групп, остановка экспресс-автобуса «Аэроэкспресс», автобусов и маршрутных такси городской сети от метро «Домодедовская» теперь будут расположены 2 входной группы.

Новая схема размещения выставлена на сайте аэропорта. 

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Умер физик Склизков
30 августа 2023, 16:44

Фото: iStock/SergeyPankratov

В Москве умер 91-летний учёный-физик Глеб Склизков.
РЕН ТВ пишет, что учёный умер в своей квартире на улице Гарибальди. Причина смерти физика не сообщается.
 
Исследователь, несмотря на возраст, продолжал заниматься научной деятельностью. Он изучал работу лазеров и процессы, которые с ними связаны. 
 
Глеб Склизков являлся доктором физико-математических наук, профессором. Заведовал лабораторией взаимодействия излучений с плазмой Физического института имени Лебедева. Учёный был удостоен Ленинской премии. 

Ранее сообщалось о смерти 85-летней балерины Светланы Адырхаевой. Балерина скончалась дома после продолжительной болезни. 30 августа в Большом театре состоится прощание с балериной Светланой Адырхаевой.

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#учёный
#наука
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В яблоневом саду Долгопрудного по просьбам жителей отремонтировали дорожки
30 августа 2023, 16:41

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В яблоневом саду Долгопрудного по просьбам жителей отремонтировали пешеходные дорожки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Ранее жители жаловались на неудобство старого покрытия из плиточного окола.
«Дорожки были неровные, покрытие рассыпалось, содержать его в нормативном состоянии было невозможно. Ходить людям было неудобно, а в сырую погоду ещё и скользко. Жители просили заменить плитку на асфальт», – рассказал директор МБУ «Благоустройство» Александр Сенкевич.  
Яблоневый сад – одно из любимых мест отдыха горожан. Чтобы сохранить эстетику этого уютного уголка и придать скверу особый колорит, глава Долгопрудного Владислав Юдин поручил применить красно-коричневый асфальт с нанесением рисунка-имитации брусчатки. Теперь в любой сезон и в любую погоду сад будет выглядеть ярко. 
 
Кроме того, в сквере установлены новые урны, покрашены стойки фонарей. В следующем году яблоневый сад также ждут перемены. Там высадят ещё яблони, заменят лавочки и резиновое покрытие детской площадки.

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#подмосковье
#московская область
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Воробьёв: реконструкция электроподстанции «Пахра» в два раза увеличила её мощность
30 августа 2023, 16:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным запустил в микрорайоне Северный в Домодедове обновлённую электроподстанцию «Пахра» на 500 киловольт. Об этом сам глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
«Это высокотехнологичный энергообъект нового поколения с дистанционным управлением и самый масштабный проект такого уровня в России за последние пять лет. Здесь более чем в два раза увеличили трансформаторную мощность. Мы подключим 80 тыс квартир, частный сектор, новые предприятия и индустриальные парки», – отметил Воробьёв. 
Он пояснил, что сейчас «Пахра» обеспечивает электричеством более 1,4 млн жителей Домодедова, Подольска, Чехова, Серпухова и двух районов Новой Москвы. 
 
Вместе с Мишустиным и Воробьёвым на символическую кнопку запуска нажали вице-премьер Александр Новак, гендиректор Россетей Андрей Рюмин и полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

Губернатор поблагодарил правительство России, Минэнерго и Россети за внимание к инициативам и предложениям региона, реализацию больших проектов, которые улучшают качество жизни в Подмосковье. 
 
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#московская область
#подмосковье
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Киберэксперт Курочкин назвал трудной идею обязать операторов удалять данные по запросу
30 августа 2023, 16:22

Фото: istockphoto.com/metamorworks

Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин назвал правильной идею обязать негосударственных операторов персональных данных удалять информацию о гражданах по запросу, однако отметил, что такая инициатива труднореализуема.
«Конечно, хорошо, когда человек может сразу у всех отозвать данные. <…> На практике это будет сложно. Минцифры каждый сайт, который собирает какие-то персональные данные, будет очень сложно контролировать. Не знаю, как это получится», — пояснил в беседе с RT Курочкин.

Также он отметил, что проблема утечки персональных данных граждан есть, но она не столь глобальна, поскольку в основном утекают номера телефонов и почтовые адреса, на которые впоследствии распространяются спам-рассылки.

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#информация
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В Подмосковье открыли самый большой инвестиционный детский сад
30 августа 2023, 16:20

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В преддверии начала учебного года в жилом комплексе «Люберцы» одноименного муниципалитета открыли самый крупный инвестиционный детский сад для 360 малышей.

Здание детского сада состоит из 3 этажей и рассчитано на единовременное пребывание 15 групп малышей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.


На каждом этаже здания предусмотрено 5 групповых помещений, в которых будут игровые, буфеты, спальни, раздевалки и туалеты.

Застройщиком детского сада выступила Группа «Самолет» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

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Подмосковные дети-сироты с 1 сентября получат соцкарты для бесплатного проезда
30 августа 2023, 16:12

Фото: Istockphoto / monkeybusinessimages

Дети-сироты из Московской области с 1 сентября смогут воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте по социальной карте. Закон об этом ранее приняла Мособлдума, сообщается на сайте регионального парламента.
До этого проезд оплачивали или приёмные родители, или сами дети, а для получения компенсации собирали пакет необходимых документов.
«С социальной картой процесс станет намного проще и удобнее. А ещё по карте можно будет получать дополнительные льготы и скидки при покупке продуктов и лекарств. Мера поддержки коснётся более 17 тыс ребят», – рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.   
Для тех, кто имел право на бесплатный проезда и ранее, карта выпускается без заявлений. С 1 сентября её можно забрать в МФЦ по месту жительства. Если ребёнок общественным транспортом ранее не пользовался, карту можно оформить через региональный портал госуслуг или в МФЦ. Адреса офисов МФЦ можно найти на карте.

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