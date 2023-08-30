Россиянам рассказали, как обезопасить себя от черных кредиторов

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«Начнем с того, что нелегальный кредитор, в соответствии с законом, это человек или юридическое лицо, которое выдает деньги в займы, не имея на то лицензии или не состоя в реестре банка России. Для физических лиц критерии определения нелегальным кредитором - достаточно либеральны. Черным кредитором посчитают лицо, если будет доказана систематическая выдача средств другому человеку под проценты. Если будет доказана систематичность, то регулятор банка России или прокуратура, проведут проверку, после которой будет вынесено решение о наказании, в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. За нелегальную предпринимательскую деятельность, к сожалению, скромные штрафы. Это касается и юридических лиц. Штрафы очень маленькие, потому что для нелегального кредитора такие суммы не чувствительные. Юридическое лицо, которое действует нелегально, «отобьет» этот штраф в течение дня. Мы не первый год добиваемся введения уголовного наказания для нелегальных кредиторов. Такие люди не могут взыскивать задолженности через суд или через приставов, но они изобретают новые схемы, чтобы ограбить клиентов. Они оформляют сделки, которые предусматривают обратный выкуп или возвратный лизинг. Люди, таким образом, лишаются имущества. Компании, которые проводят такие сделки, являются черными кредиторами, но в настоящее время, нелегальное кредитование не предусматривает уголовную ответственность», - пояснила Пожарская.
«Часть клиентов знают, что они берут кредиты у черных кредиторов. К ним обращаются люди с плохой кредитной историей. Часть клиентов, в силу беспечности или низкой финансовой грамотности, даже не отдают себе отчет в том, что становятся клиентами нелегальных кредиторов. Риски состоят не только в том, что человек теряет свое имущество. Цель нелегальных кредиторов состоит в том, чтобы как можно больше у человека забрать. Даже если некоторые черные кредиторы идут на какие-то уступки, то это все равно направлено на то, чтобы отобрать у клиента бизнес, имущество, жилье и т.д. Генеральная прокуратура с 2015 года продолжает борьбу с нелегальными кредиторами. Есть поручение президента РФ, которое направлено на пресечение сделок в формате обратного выкупа или возвратного лизинга, и сейчас в составе рабочих групп, мы пытаемся выработать решение, которое позволит регулировать эти процессы и обезопасить граждан. До тех пор, пока мы будем обращаться по объявлению в интернете, на столбах и так далее, которые обещают деньги под низкий процент и без документов, вот до тех пор у нас будет процветать рынок нелегального кредитования. Неизвестно точное количество нелегальных кредиторов в стране. Потому что те данные, которые публикуются - это данные выявленных и уже привлеченных, однако, не будет преувеличением сказать, что рынок нелегального кредитования вдове больше, чем рынок микрофинансовый. Это проблема, с которой нужно бороться и мы призываем к этому законодательные власти. Чтобы потребителю точно знать, что он обращается, что он обращается к легальному кредитору, так как в случае, если возникнут какие-то споры, то в случае с легальным кредитором можно обратиться в ЦБ, службу по защите прав потребителей и т.д., чего не сделаешь в случае с незаконными организациями. Чтобы проверить легальный ли кредитор прежде, чем подписать документы, нужно зайти на сайт банка России, где есть реестр банков, которые имеют право выдавать кредиты, имеют лицензию, либо посмотреть реестр микрофинансовых организаций. Все эти данные доступны. Реестры обновляются регулярно. Можно по поиску найти и выяснять, состоит ли в реестре организация. Если ее там нет, то лучше у этого кредитора не брать и документы не подписывать и поискать для себя кредитора с более крепкой репутацией», - заключила Пожарская.Читайте также:
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