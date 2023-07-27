Россиянам рассказали, как получить компенсацию за поломку машины из-за дождей

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«Если это был глобальный катаклизм, ураган, цунами, то в таком случае никто не несёт ответственность. Если в рамках проведённого расследования по факту вашего ущерба выяснится, что из-за плохой работы коммунальных служб, из-за предварительно неподготовленной инфраструктуры пострадало ваше имущество, то вы имеете право требовать возмещение ущерба, причинённого вам действиями третьих лиц», — сказал Антон Трошанов.
«Вам необходимо собрать доказательства в виде фотографий, объяснений участников, показаний свидетелей, видеозаписей, следов. Первым делом надо вызвать участкового уполномоченного, который зафиксирует наличие ущерба и обстоятельств. Он же проводит проверку. Но даже если в рамках проверки он не нашёл виновных лиц в правонарушении и ли преступлении, он хотя бы зафиксировал факт, обозначил время, место и обстоятельства», — отметил юрист.Антон Трошанов добавил, что доказать некачественную работу ливневых канализаций сложно, поскольку иногда городские власти не могут предугадать масштаб погодных катаклизмов.
«Никто не может предугадать, сколько выпадет осадков. Если выпало больше нормы, и эксперты, синоптики говорят, что не предполагали такого, тогда это действия непреодолимой силы», — заключил специалист.Читайте также:
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