Россиянам рассказали, как пожаловаться на управляющую компанию

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Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о том, как пожаловаться на управляющую компанию при несоответствующем качестве ее услуг. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Чаплина, сначала необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу с жалобой. Если это обращение не решило проблему, тогда следует написать претензию руководителю управляющей компании.
Чаплин отметил, что срок ответа от управляющей компании поступит в течение десяти рабочих дней. Если все вышеперечисленные действия не оказали должного эффекта, тогда можно обратиться в жилищную инспекцию через портал госуслуг.
Напомним, жителей Подмосковья начали обманывать лжеэлектрики. Мошенники подбрасывают в почтовые ящики фальшивые уведомления, где говорится о необходимости срочно заменить старые выключатели.
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Чаплин отметил, что срок ответа от управляющей компании поступит в течение десяти рабочих дней. Если все вышеперечисленные действия не оказали должного эффекта, тогда можно обратиться в жилищную инспекцию через портал госуслуг.
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Екатерина Коршунова