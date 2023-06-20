Россиянам рассказали, как правильно организовать летний досуг ребёнка

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Психолог Гусева дала ценные рекомендации
Семейный, провокативный психолог Елена Гусева заявила, что во время летних каникул очень важно дать ребёнку отдохнуть от обучения и занять его интересными активностями.
Летом, по словам психолога, лучше не перегружать детей образованием, при желании процесс обучения лучше превратить в игру.
Ранее кандидат психологических наук Дмитрий Деулин заявил, что для того, чтобы стать хорошим отцом, необходимо развить в себе такие качества, как альтруизм, решительность, честность, добросердечие и т.д.
«Дайте ребёнку возможность составить список дел, которые ему интересны. Родители же пусть напишут свой. Обратите внимание на общие интересы – это та драгоценность, которая поможет наладить отношения даже с самым трудным ребёнком. При планировании совместного отдыха учитывайте эти желания», – пояснила в беседе с «Абзацем» Гусева.
Ранее кандидат психологических наук Дмитрий Деулин заявил, что для того, чтобы стать хорошим отцом, необходимо развить в себе такие качества, как альтруизм, решительность, честность, добросердечие и т.д.
Мелисса Тимофеева