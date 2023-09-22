Россиянам рассказали, как правильно провести день Петра и Павла Рябинников 23 сентября

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Существует ряд запретов, которые выполняли ещё наши предки. В этот день женщина не должна ссориться с мужчинами, иначе она ещё долго будет страдать от этого. Также важно отгонять от себя грусть и негативные мысли, поскольку можно привлечь в свою жизнь неудачу.
Существует и ряд дел, которые обязательно нужно сделать в этот день. Поскольку дата приурочена к поспеванию рябины, рекомендуется готовить различные блюда с этой ягодой. Вечером 23 сентября нужно накрыть стол, на котором будут выложены собранные в конце лета или в начале осени фрукты, овощи и ягоды. А сам дом нужно украсить веточками рябины, которые поспособствуют привлечению успеха и удачи хозяевам.
На 23 сентября в этом году также выпадает день осеннего равноденствия. Его нужно проводить в спокойствии в кругу родных и близких.
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