Россиянам рассказали, как правильно убирать за собакой на улице

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«Чтобы беспрепятственно и комфортно посещать общественные места со своими четвероногими любимцами, важно думать не только о себе и своей собаке, но и об окружающих людях и животных. Поэтому очень важно всегда убирать за своим питомцем, это касается не только экскрементов, но и любого мусора, который появляется из-за жизнедеятельности собаки», – отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Кинологи отмечают, что убирать за собакой нужно всё: разбитую клумбу, разорванную в подъезде игрушку, раскиданные остатки пищи на площадке или экскременты на газоне. Специалисты также напоминают, что в некоторых регионах России безответственного хозяина собаки могут оштрафовать.
Чтобы сократить загрязнение окружающей среды, нужно минимизировать использование пластиковых пакетов для фекалий. В России нет специальных урн для собачьих экскрементов, откуда их увозят на компостирование, поэтому некоторые используют специальный футляр для сбора, чтобы затем смыть экскременты в унитаз дома.
Однако специалисты отмечают, что такой вариант может быть не совсем удобным и подходящим для каждого. В этом случае можно использовать пакеты из переработанных материалов или упаковку. Также можно воспользоваться совком, чтобы донести отходы до ближайшей урны. Так получится сократить количество используемого пластика отдельно взятым собаководом.
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