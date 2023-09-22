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Россиянам рассказали, как правильно убирать за собакой на улице

22 сентября 2023, 13:21
Фото: IStock/Nigel_Wallace

Фото: IStock/Nigel_Wallace

Убирать за собакой на улице должен каждый хозяин. Это способствует развитию дог-френдли культуры и ответственности, напомнили в Российской кинологической федерации. Глава организации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», как правильно и экологично это делать.
«Чтобы беспрепятственно и комфортно посещать общественные места со своими четвероногими любимцами, важно думать не только о себе и своей собаке, но и об окружающих людях и животных. Поэтому очень важно всегда убирать за своим питомцем, это касается не только экскрементов, но и любого мусора, который появляется из-за жизнедеятельности собаки», – отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Кинологи отмечают, что убирать за собакой нужно всё: разбитую клумбу, разорванную в подъезде игрушку, раскиданные остатки пищи на площадке или экскременты на газоне. Специалисты также напоминают, что в некоторых регионах России безответственного хозяина собаки могут оштрафовать.


Некоторые считают, что собачьи экскременты – это удобрение. Однако это не так. Они очень медленно разлагаются и приводят к гибели растений, напомнили кинологи. Убирать их необходимо не только из соображений эстетики и уважения к соседям, но и для экологии.
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Чтобы сократить загрязнение окружающей среды, нужно минимизировать использование пластиковых пакетов для фекалий. В России нет специальных урн для собачьих экскрементов, откуда их увозят на компостирование, поэтому некоторые используют специальный футляр для сбора, чтобы затем смыть экскременты в унитаз дома.

Однако специалисты отмечают, что такой вариант может быть не совсем удобным и подходящим для каждого. В этом случае можно использовать пакеты из переработанных материалов или упаковку. Также можно воспользоваться совком, чтобы донести отходы до ближайшей урны. Так получится сократить количество используемого пластика отдельно взятым собаководом.

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Компания вложит более 440 млн рублей в строительство семёноводческого комплекса в Зарайске
22 сентября 2023, 13:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко вопросы экономики в округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Андрей Воробьёв дал поручение главе Зарайска уделить особое внимание вопросам экономики. 
«Как известно – она всему голова, и приход каждого нового предприятия дает возможности для перемен, которые ждут люди», — сказал губернатор в ходе общения с главой городского округа Зарайск.              
Глава муниципалитета доложил губернатору, что за последние 5 лет в Зарайске создано 760 новых рабочих мест.

На сегодняшний день на территории округа реализуются 11 инвестиционных проектов объёмом почти 900 миллионов рублей, в том числе в сфере АПК.

В 2025 году компания «ТуламашАгро» запланировала ввести на территории округа семёноводческий комплекс, в который вложат 441,5 миллионов рублей. 

Компания ООО «Кампоферма» проведёт реконструкцию свиноводческого комплекса за 55 миллионов рублей.

Кроме того, в этом году побит рекорд зарайских аграриев, они собрали в это году 28% всего урожая региона.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Глава Зарайска рассказал губернатору об успехах в сфере здравоохранения
22 сентября 2023, 13:09

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко модернизацию системы здравоохранения, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава округа Зарайск рассказал губернатору о том, в округе произошли большие и важные перемены в сфере здравоохранения.

В муниципалитете построили и ввели в эксплуатацию 5 фельдшерско-акурерский пунктов в деревне Журавна, деревне Авдеево, деревне Ерново, деревне Макеево и деревне Летуново. Кроме того, проведён ремонт во врачебных амбулаториях посёлка Зарайский и деревне Мендюкино.

Специалисты заменили кровлю в главном корпусе Зарайской центральной районой больнице, а также капитально отремонтировали терапевтическое, хирургическое, кардиологическое, инфекционное (включая фасад и кровлю) отделения стационара больницы. 
«За последние 5 лет благодаря вам, Андрей Юрьевич, министерству здравоохранения, мы смогли отремонтировать практически все помещения, которые есть. Нам передали новое оборудование на 500 миллионов рублей — это КТ, МРТ, цифровой рентген и цифровой маммограф — всё, что нужно. Специалисты, которые приезжают из других регионов, говорят, что в их областных центрах нет такого ремонта, оборудования, как у нас», — рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко. 
Глава муниципалитета сообщил, что округ практически полностью укомплектован врачебными кадрами. Благодаря программам привлечения врачей, в округ удалось привлечь 82 врача и 128 медработников среднего звена.

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Глава Зарайска рассказал о реализации программы расселения из аварийного жилья.
#школа
#зарайск
#ремонт
#мрт
#оборудование
#специалисты
#кт
#рентген
#андрей воробьёв
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Глава Зарайска рассказал о реализации программы расселения из аварийного жилья
22 сентября 2023, 12:55

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко реализацию программы расселения жителей из аварийного жилья и строительство нового жилья, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Виктор Петрущенко доложил губернатору, что возле одной из школ округа построен новый ЖК, который на сегодняшний день полностью заселён.
«В этом же месте выбрана площадка для возведения новых домов, куда планируется переселить людей из аварийного жилья. На сегодняшний день в округе новые квартиры ждут 550 жителей 35 аварийных МКД», — добавил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
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#аварийное жильё
#расселение
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Что делать, если автомобиль забрали на штрафстоянку
22 сентября 2023, 12:52

Фото: iStock/ThamKC

Столкнуться с эвакуацией авто может каждый водитель. Парковка рядом с пешеходным переходом, под запрещающим знаком или на инвалидном месте чреваты эвакуацией автомобиля. О том, как действовать в ситуации, когда машину забрали на штрафстоянку и как вернуть транспортное средство, расскажет редакция «Радио 1».

За что могут эвакуировать машину?


Смысл эвакуации состоит в том, чтобы убрать с дороги препятствие, которым служит автомобиль, припаркованный в неотведенном для этого месте. 
Правонарушения, при которых законодатель разрешает задержать транспортное средство перечислены в статье 27.13 КоАП РФ «Задержание транспортного средства». В больших городах самым распространенным нарушением автомобилистов является нарушение правил парковки. Автомобиль могут забрать на штрафстоянку, если водитель оставил его в зоне действия запрещающего знака, возле пешеходного перехода, на тротуаре, трамвайных путях и т.д. 

Как узнать, что машину эвакуировали


Бывает так, что владельцы авто, не обнаружив свою машину на припаркованном месте, впадают в панику и первые мысли у них возникают об угоне. В этой ситуации нужно осмотреться и убедиться в том, что правила парковки были нарушены, что уже дает повод собраться и разыскать свое авто. Прежде всего нужно сообщить о произошедшем в полицию. Ведомство владеет базами штрафстоянок и сможет в короткие сроки выяснить, где находится автомобиль. Сотрудникам полиции нужно назвать регистрационный номер транспортного средства, место и время парковки авто, цвет и марку.



Как узнать куда эвакуировали машину

 

Соответствующая информация будет предоставлена в полиции в течение некоторого времени после обращения. Правоохранительные органы рассматривают подобные обращения в экстренном порядке, чтобы исключать вероятность угона авто. В больших городах штрафстоянок много, поэтому быстро получить информацию удастся только через полицию. В менее крупных регионах автовладельцы могут напрямую обратиться на штрафстоянку и уточнить, находится ли машина там.

                                                                                                    Фото:iStock/Anastasija Vujic

Как забрать машину со штрафстоянки


Для того, чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки, необходимо получить разрешение от ГИБДД. В ведомстве, владельцу эвакуированного авто, выдадут копию административного протокола, который является основанием задержания транспортного средства, решение о возврате ТС, протокол о задержании. Кроме того, чтобы забрать автомобиль, потребуются: водительское удостоверение, полис ОСАГО, документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.


Что делать, если документы остались в автомобиле


Для того, чтобы забрать документы из автомобиля, находящегося на штрафстоянке, необходимо заполнить заявление. Сотрудник ГИБДД вскроет пломбы, владелец машины сможет забрать необходимые вещи, после чего машина снова будет опломбирована.


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Что делать, если застал процесс эвакуации


Если автовладелец застал процесс погрузки машины на эвакуатор, он вправе остановить этот процесс. Необходимо обратиться к сотруднику ГИБДД, представиться  предъявить документы на авто. Если они находятся в салоне автомобиля, доступ к ТС должен быть предоставлен, чтобы автовладелец смог их забрать. После того, как инспектор ознакомится с документами, он составит протокол об административном правонарушении и авто на штрафстоянку не отправится. Если машина полностью погружена и эвакуатор начал движение, то препятствовать буксировке запрещено. 

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#машина
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В Зарайске строится большая школа на 825 учеников
22 сентября 2023, 12:43

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко строительство и капитальный ремонт социальных объектов, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава городского округа Зарайск доложил Андрею Воробьёву, что в рамках губернаторской программы капитально отремонтировали детский сад № 11 в Зарайске и № 9 в посёлке Текстильщиков.

В 2025 году специалисты достроят школу на 825 мест и введут её в эксплуатацию. Школа общей площадью 16 тысяч кв. метров, расположена на улице Московской.
«Уже полностью готовы фундамент, плита, также мы начали лить перекрытия первого этажа. На объекте почти 100 человек, работа идёт», — добавил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

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#жкх
#детский сад
#ремонт дорог
#школа
#строительство
#работа
#зарайск
#капитальный ремонт
#человек
#специалисты
#андрей воробьёв
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В Зарайске проведут капитальный ремонт дорог
22 сентября 2023, 12:29

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко строительство и капитальный ремонт дорожных объектов, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Виктор Петрущенко доложил губернатору, что в муниципалитете за 5 лет построили 28 автомобильных дорог протяженностью 35 км, а также отремонтировали 20 км покрытия и 42 дорожных участка.

Кроме того, на следующий год запланировано проведение капитального ремонта дорог в деревне Овечкино, деревне Жилконцы и деревне Замятино.

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Глава округа Зарайск доложил губернатору о модернизации систем ЖКХ.

Андрей Воробьёв провёл рабочую встречу с главой округа Зарайск.
#жкх
#строительство
#зарайск
#ремонт
#капитальный ремонт
#андрей воробьёв
#ремонт дорог
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Собянин заявил об окончании строительства центра фигурного катания в Ясенево
22 сентября 2023, 12:14

Фото: istock / JohnAlexandr

Строительство центра фигурного катания тренера Этери Тутберидзе в районе Ясенево в Москве окончено. Об этом заявил мэр города Москва Сергей Собянин в своем телеграм-канале 22 сентября.

Собянин также сказал, что приезжал на территорию центра полтора месяца назад и тогда понял, что объект будет сдан быстрее обозначенного срока.

Спортивный объект включает в себя две ледовые арены, трансформирующиеся в хоккейные поля. Арены позволят проводить хоккейные матчи, соревнования по фигурному катанию и ледовые шоу. Также в центре расположены 10 хореографических, 2 тренажерных, один акробатический залы и тренировочная площадка, покрытая льдом. 

На территории спортивного объекта построена парковка на сто автомобилей и автобусов, а также место для прогулок. В заключении мэр пожелал тренерам и будущим чемпионам удачи и побед. 

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#москва
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#мэр
#спорт
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Глава округа Зарайск доложил губернатору о модернизации систем ЖКХ
22 сентября 2023, 12:08

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко модернизацию систем ЖКХ, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава округа Зарайск рассказал губернатору о том, что за 5 лет удалось обеспечить питьевой водой дома более 1 тысячи жителей деревни Титово, посёлка Зарайский и 2-го отделения совсхоза «Зарайский».

Специалисты построили 16 блочно-модульных котельных и отремонтировали тепловые сети протяженностью 18 км в четырёх населённых пунктах, что обеспечило комфорт 1,7 тысяч человек.
«Что касается очистных сооружений — идёт проектирование 16 объектов, из них 8 уже готовы. До нового года, думаю, мы сделаем все сметы, чтобы попасть в 5-летнюю программу по модернизации, а следующей весной планируем приступить к реализации», — рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
Глава муниципалитета добавил, что в округе запланированы мероприятия по реконструкции трёх центральных тепловых пунктов, капитальный ремонт котла, а также работы по реконструкции и модернизации тепловых сетей протяженностью 75,3 км.

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#жкх
#зарайск
#ремонт
#капитальный ремонт
#комфорт
#мероприятия
#человек
#специалисты
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#андрей воробьёв
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День осеннего равноденствия 23 сентября 2023: приметы и история
22 сентября 2023, 12:00

Фото: iStock/Nastco

23 сентября произойдет очередное осеннее чудо, которое повторяется из года в год. Именно в этот день светлый период суток сравняется с ночью. Редакция «Радио 1» расскажет, что означает это природное явление, какие существуют традиции и приметы, а также чего стоит опасаться в этот день.

День осеннего равноденствия 2023: что это за явление

 
Этому природному явлению есть астрологическое объяснение. В день осеннего равноденствия Солнце «пересекает» экватор и переходит из Северного полушария в Южное. Так называемый «Солнечный переход» происходит в разное время, однако строго приходится на три дня: с 21 до 24 сентября. 

Когда День осеннего равноденствия в 2023 году?

 
В 2023 году это осеннее явление произойдет 23 сентября в 09:49 мск. Именно тогда день и ночь будут длиться равное количество часов – 12. На следующий день световое время начнет сокращаться, это продлится до периода дня зимнего солнцестояния, которое наступит 22 декабря.
 

День осеннего равноденствия: влияние на человека

 
Несмотря на множество мифов и легенд, связанных с этим природным явлением, у него вполне научное объяснение. Влияние на человека специалисты также объясняют с астрологической точки зрения. Равноденствие является мощнейшим энергетическим явлением, которое оказывает влияние не только на метеозависимых людей, но и на технику. У людей могут появиться головные боли, они могут жаловаться на слабость или недомогание. Явление может затронуть работу спутников связи, двигающихся по геостационарной орбите. Солнечное излучение вносит сильные помехи в радиосигналы с орбиты. 

 

День осеннего равноденствия 2023: традиции 

 
Славяне называли праздник по-разному. Чаще всего День осеннего равноденствия называли Осенинами. В этот период начинались работы по сбору урожая. В ходе торжества подводились итоги прошедшего лета, оценивалось то, насколько удачным выдался урожай. Люди водили хороводы, осыпали друг друга зерном, пели песни, ходили друг к другу в гости. В этот день было важно приготовить много блюд и накрыть богатый стол. Самым важным угощением для гостей был свежий хлеб. 
 
                                                                                                   Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Из ягод рябины делали обереги. Считалось, что эти плоды уберегают семью от злых духов. Ягоду также использовали в качестве лекарства от страшных недугов. Славяне связывали это праздник с теплом и светом. Считалось, что в этот день вода обладала чудодейственной силой. Важно было омыться водой, чтобы получить красоту и здоровье. 
 
Незамужние девушки в этот день искали себе суженного. Они не плели кос и ходили весь день с распущенными волосами. На рассвете женщины ходили к реке, пели, водили хороводы и угощали хлебом нуждающихся. 

 


День осеннего равноденствия 2023: приметы  

 
Предки называли осеннее равноденствие чудесным явлением и боялись разгневать природу. В этот день не принято что-то строить или ломать. Использовать в этот день острые предметы, шить, вязать, также нельзя. Люди в этот праздник не ходили босиком, не стригли волосы и не давали деньги в долг. 
 
Согласно поверьям, сватовство и свадьбы в этот день считались не счастливыми. Также нельзя вспоминать в этот день имена усопших, чтобы не накликать беду. 

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