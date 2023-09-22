Россиянам рассказали, как правильно убирать за собакой на улице

За что могут эвакуировать машину?

Как узнать, что машину эвакуировали





Как узнать куда эвакуировали машину

Фото:iStock/Anastasija Vujic

Как забрать машину со штрафстоянки

Что делать, если документы остались в автомобиле





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Что делать, если застал процесс эвакуации

Смысл эвакуации состоит в том, чтобы убрать с дороги препятствие, которым служит автомобиль, припаркованный в неотведенном для этого месте.Правонарушения, при которых законодатель разрешает задержать транспортное средство перечислены в статье 27.13 КоАП РФ «Задержание транспортного средства». В больших городах самым распространенным нарушением автомобилистов является нарушение правил парковки. Автомобиль могут забрать на штрафстоянку, если водитель оставил его в зоне действия запрещающего знака, возле пешеходного перехода, на тротуаре, трамвайных путях и т.д.Бывает так, что владельцы авто, не обнаружив свою машину на припаркованном месте, впадают в панику и первые мысли у них возникают об угоне. В этой ситуации нужно осмотреться и убедиться в том, что правила парковки были нарушены, что уже дает повод собраться и разыскать свое авто. Прежде всего нужно сообщить о произошедшем в полицию. Ведомство владеет базами штрафстоянок и сможет в короткие сроки выяснить, где находится автомобиль. Сотрудникам полиции нужно назвать регистрационный номер транспортного средства, место и время парковки авто, цвет и марку.Соответствующая информация будет предоставлена в полиции в течение некоторого времени после обращения. Правоохранительные органы рассматривают подобные обращения в экстренном порядке, чтобы исключать вероятность угона авто. В больших городах штрафстоянок много, поэтому быстро получить информацию удастся только через полицию. В менее крупных регионах автовладельцы могут напрямую обратиться на штрафстоянку и уточнить, находится ли машина там.Для того, чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки, необходимо получить разрешение от ГИБДД. В ведомстве, владельцу эвакуированного авто, выдадут копию административного протокола, который является основанием задержания транспортного средства, решение о возврате ТС, протокол о задержании. Кроме того, чтобы забрать автомобиль, потребуются: водительское удостоверение, полис ОСАГО, документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.Для того, чтобы забрать документы из автомобиля, находящегося на штрафстоянке, необходимо заполнить заявление. Сотрудник ГИБДД вскроет пломбы, владелец машины сможет забрать необходимые вещи, после чего машина снова будет опломбирована.Если автовладелец застал процесс погрузки машины на эвакуатор, он вправе остановить этот процесс. Необходимо обратиться к сотруднику ГИБДД, представиться предъявить документы на авто. Если они находятся в салоне автомобиля, доступ к ТС должен быть предоставлен, чтобы автовладелец смог их забрать. После того, как инспектор ознакомится с документами, он составит протокол об административном правонарушении и авто на штрафстоянку не отправится. Если машина полностью погружена и эвакуатор начал движение, то препятствовать буксировке запрещено.

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