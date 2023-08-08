Россиянам рассказали, как просто и бесплатно поздравить питомца во Всемирный день кошек

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«Лучше, чтобы владелец провёл со своим животным время, поиграл с ним в игрушки, погладил его, полежал с ним на диване. Это доставит наибольшее счастье для животного. Если котик приучен к шлейке, здорово будет сходить с ним погулять, показать природу», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Чернышова.
Она добавила, что если уж и дарить кошке игрушки или еду, то необходимо следить за их безопасностью, поскольку игрушка может ранить питомца, а лакомство – навредить пищеварительной системе.
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