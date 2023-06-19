Россиянам рассказали, как работают приметы

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«Экстрасенс» Марковская: «Настраивайтесь на позитив — и «плохая примета» не испортит вам жизнь»
«Экстрасенс» Даная Марковская заявила, что приметы действуют ровно с той силой, с которой в них верит человек, и именно так, как каждый программирует себя.
Кроме того, в приметы верят и многие звёзды шоу-бизнеса, такие, как певец Николай Басков, актёр Алексей Чадов, фигурист Евгений Плющенко.
Ранее «маги» назвали признаки того, что на человеке лежит порча. Как пишет utro.ru, к таким признакам относятся беспричинна тревога, частые ночные кошмары, настороженное отношение животных, нечёткие фото и проблемы со здоровьем.
А астролог Анна Лебеденко рассказала «Радио 1» о том, что на этой неделе можно поддаться любовным авантюрам, но всё же тщательно планировать совместные развлечения, исключить неожиданности. Романы начинать лучше смело и решительно. Хорошо вести друг с другом беседы на разные темы, при этом постараться уладить все возникающие недоразумения.
«Приметы работают настолько, насколько мы в них верим. Настраивайтесь на позитив — и тогда никакая «плохая примета» не испортит вам жизнь. Раньше их использовали на практике: узнать — урожайный будет год или нет», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Марковская.
Ранее «маги» назвали признаки того, что на человеке лежит порча. Как пишет utro.ru, к таким признакам относятся беспричинна тревога, частые ночные кошмары, настороженное отношение животных, нечёткие фото и проблемы со здоровьем.
А астролог Анна Лебеденко рассказала «Радио 1» о том, что на этой неделе можно поддаться любовным авантюрам, но всё же тщательно планировать совместные развлечения, исключить неожиданности. Романы начинать лучше смело и решительно. Хорошо вести друг с другом беседы на разные темы, при этом постараться уладить все возникающие недоразумения.
Мелисса Тимофеева