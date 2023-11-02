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Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве

Роскачество: Сэкономить на электричестве поможет частая разморозка холодильника
02 ноября 2023, 06:21
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

В Роскачестве рассказали, что частая разморозка холодильника и использование посуды с крышкой помогут снизить счета за электроэнергию. Об этом пишет РИА Новости.

«Чаще размораживайте холодильник. Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии. Холодильник лучше держать наполненным. Высокая теплоемкость хранящихся продуктов будет поддерживать в нем ровную температуру, и намного реже будет включаться компрессор», — посоветовали в Роскачестве.

Отмечается, что холодильник при этом следует разместить в самом прохладном месте кухни, чтобы сократить потребление им энергии. По этой же причине нельзя убирать в холодильник горячие кастрюли.

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#электричество
#роскачество
#энергия
#техника
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РИА Новости: В Японии начали сброс третьей партии воды с АЭС «Фукусима-1»
02 ноября 2023, 06:32

На атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии начался сброс третьей партии воды, сообщает РИА Новости.
По данным компании Tokyo Electric Power, концентрация трития в ней составляет 55-77 беккерелей на литр. Это в разы меньше установленной нормы в 1500 беккерелей на литр.

В ходе нынешней фазы, которая продлится до 20 ноября, в океан будет сброшено около 8 тысяч тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки. 

По заверениям японских экспертов, жидкость «Фукусимы-1» ещё до начала сброса прошла тщательную очистку, после чего была разбавлена морской водой.

Представители фирмы Tokyo Electric Power Company Holdings уверяют, что вся вода прошла полную очистку и не представляет никакой угрозы для экологии. Однако есть и те, кто не слишком доверяет им и к самой идее сброса воды относится скептически.

В марте 2011 года из-за цунами на АЭС «Фукусима-1» отказали системы энергоснабжения и охлаждения, из-за чего в трех реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Авария сопровождалась взрывами и радиационными выбросами в атмосферу. Заражению тогда подверглись обширные территории, а японским властям пришлось эвакуировать десятки тысяч местных жителей.

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#вода
#авария
#компании
#аэс
#япония
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В Великобритании цинично объяснили число погибших детей в секторе Газе
Economist: В секторе Газа погибло много детей из-за высокой рождаемости
02 ноября 2023, 03:27

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

По мнению британских обозревателей, высокую долю детей среди погибших в конфликте в секторе Газа можно объяснить политикой ХАМАС по повышению рождаемости.
«Огромное число детских смертей в секторе Газа отражает, среди прочего, его особенно молодую демографию. Около половины населения палестинских территорий моложе 20 лет, что намного выше, чем в среднем в других странах с доходом выше среднего, таких как Ирак, Намибия и Таиланд», — пишет издание Economist.

Авторы издания со ссылкой на минздрав Палестины уточняют, что в анклаве с 7 по 24 октября были убиты 2900 детей, что составило 40% от общего числа жертв среди палестинцев. По их мнению, такой высокий показатель детской смертности связан с политикой ХАМАС и «демографическими особенностями» региона.

«После взятия контроля над сектором Газа в 2007 году ХАМАС стремился сохранить высокий уровень рождаемости в регионе», — говорится в публикации.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#палестина
#израиль
#пострадавшие
#хамас
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В Росстате сообщили о росте реальных располагаемых доходов россиян
Росстат: в III квартале реальные располагаемые доходы в РФ выросли на 5,1%
01 ноября 2023, 21:35

Фото: iStock/Fascinadora

Реальные располагаемые расходы россиян в третьем квартале текущего года выросли на 5,1%, следует из данных Росстата.
Напомним, что реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные индекс потребительских цен на товары и услуги. 

Так, за третий квартал доходы граждан выросли на 5,1% в годовом выражении. Такой же показатель отмечался и во втором квартале.

А за прошедшие девять месяцев этого года показатели выросли на 4,8%. 

Росстат в своей публикации привёл динамику показателя, начиная с начала этого года. Рост доходов россиян в первом квартале вырос до 4,6% вместо прежнего показателя в 4,4%. Во втором квартале доходность составила 5,1% вместо 5,3%. В итоге, за первое полугодие 2023 года реальные располагаемые денежные доходы выросли на 4,7%.

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#росстат
#зарплата
#рост
#доходы
#статистика
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Жителей городского округа Пушкинский приглашают на праздничные гуляния 4 ноября
01 ноября 2023, 20:41

Фото: IStock/rarrarorro

Жителей городского округа Пушкинский приглашают на праздничные гуляния в День народного единства. Мероприятия запланированы на 4 ноября.
Как рассказали в администрации округа, в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске жителей и гостей ждут выставки, мастер-классы, анимационные программы, гастрономические площадки и многое другое. 

В частности, в Пушкино запланированы выставка этнических костюмов, народные игры, ярмарка и гастрономическая площадка. В Ивантеевке в этот день пройдёт мастер-класс «Цветок России», флешмоб «Мы едины» и дефиле этнических костюмов. А Красноармейск запланировал концертную программу «Мы разные, но мы едины», творческую встречу, выставку костюмов и акцию по раздаче воздушных шаров. 

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#выставка
#ярмарка
#пушкино
#пушкинский округ
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Сотни жителей Брюсселя вышли на акцию в поддержку Газы у посольства США
01 ноября 2023, 20:39

Фото: iStock/Wirestock

Сотни жителей Брюсселя вышли на акцию в поддержку сектора Газа, об этом сообщает «РИА Новости».
Демонстранты собрались у американского посольства в столице Бельгии. Близко к зданию их не подпустили, поэтому люди были вынуждены стоять на противоположной стороне улице.

Отмечается, что в сравнении с предыдущими акциями, в этот раз протестующие усиленно контролировались полицией. На улице были установлены заграждения, а выпускали участников акции небольшими группами. Людей просили прятать палестинскую символику и не ходить с ней пол улицам. 

Люди митинговали за немедленное прекращение огня в Газе, спасение детей и суверенитет для Палестинского государства.

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#акции
#протесты
#посольство
#сша
#сектор газа
#палестина
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Хинштейн назвал фейком вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии
01 ноября 2023, 20:28

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

О вхождении частной военной компании «Вагнер» в состав Росгвардии не может быть и речи, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Я неоднократно уже комментировал подобные слухи, вызванные в том числе и нашими законопроектами о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования. Повторюсь вновь. Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи!», - прокомментировал ситуацию Хинштейн.

Он также напомнил, что бывший бойцы ЧВК могут подписать контракты с силовыми структурами РФ, однако, поглощение Росгвардией «Вагнера» невозможно. 

При этом, по словам Хинштейна, сами военные опровергли информацию о якобы наборы добровольцев в ряды ЧВК, стартовавшие в Перми.

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#военные
#чвк
#депутат
#госдума
#росгвардия
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В Госдуму внесли законопроект о запрете на фиктивные браки с иностранцами
01 ноября 2023, 19:22

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли законопроект, направленный против заключения россиянами фиктивных браков с иностранцами. Соответствующий документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).
Отмечается, что законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон о порядке выезда и въезда на территорию России и в закон о правовом положении иностранцев в РФ. 

Поправки позволят не допустить заключения фиктивного брака или фиктивного установления отцовства мигрантами для того, чтобы получить российское гражданство или право на постоянное проживание на территории России. 

Авторами законопроекта выступают сенаторы Андрей Клишас, Юрий Валяев и Ирина Рукавишникова, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По их предложению, в России необходимо установить минимальный срок пребывания в браке с россиянином для того, чтобы по истечении его получить право на оформление вида на жительство. Уточняется, что это срок составит два года. 

Также отмечается, что при принятии законопроекта мигранты будут лишаться вида на жительства или разрешения на временное проживание, если выяснится, что они состоят в фиктивном браке. 

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#госдума
#законопроект
#мигранты
#гражданство
#поправки
#брак
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Финита ля комедия: Москвичка пострадала от любви к итальянцу
01 ноября 2023, 19:01

Фото: istockphoto/oatawa

Жительница Москвы влюбилась в итальянца и купила ему криптовалюты на сумму 2,8 миллиона рублей. Мужчина обчистил новую возлюбленную под видом ее обучения торгам на бирже.
По данным телеграм-канала SHOT, история, закончившаяся разбитым сердцем и опустошенными счетами, разворачивалась в районе Крылатское. 40-летняя мастер салона красоты увидела в приложении для знакомств знойного красавца и влюбилась в него без памяти. Мужчина рассказал, что он итальянец, но последние пару лет живет в Москве. Парочка активно переписывалась в телеграм, но на видеосвязь мачо не выходил. Якобы когда-то давно его жена умерла во время видеобеседы, а он до сих пор не отошел от стресса. Возможно, просто стеснялся акцента (малороссийского?).

Как-то мужчина похвастался, что много зарабатывает на криптовалюте и предложил москвичке обучить ее тонкостям биржевой игры, убедив ее, что пассивный доход обеспечит им обоим безбедную старость. Женщина страстно возжелала дольче виты и окунулась в сферу крипты: зарегистрировалась на сайте, приобретала валюту, списывала деньги с банковских счетов не считая, играла на бирже. Так увлеклась, что взяла кредит 1,8 миллиона рублей под залог своей квартиры.



Когда настал черед платить ежемесячный взнос по кредиту, начинающая инвесторша не смогла вывести средства: на сайте появилось окно с требованием заплатить налог. Женщина назанимала тут и там еще 706 тысяч рублей, перевела деньги в криптовалюту и закинула на сайт, но с нее потребовали еще. Возлюбленный сообщил, что ее счет заморожен, а потом пропал, тщательно вычистив всю переписку.

Поняв, что finita la commedia, москвичка обратилась в полицию, оценив общий ущерб в 2,8 миллиона рублей.

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#ущерб
#счёт
#москва
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Более 300 иностранцев покинули сектор Газа
Reuters: порядка 320 иностранцев выехали из сектора Газа в Египет
01 ноября 2023, 18:57

Фото: iStock/Diy1

Порядка 320 иностранцев эвакуировались из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах». Об этом сообщает агентство Reuters.
В рамках первого этапа эвакуации территорию сектора Газа покинули по меньшей мере 320 иностранцев. Через КПП «Рафах» они эвакуировались в Египет.

Напомним, что в среду, 1 ноября, началась эвакуация иностранцев, раненых палестинцев и людей с двойным гражданством через КПП «Рафах» на территорию Египта. Сообщалось, что за сутки территорию сектора покинут более 500 человек. Сразу после начала перемещения, дипломаты приступили к обсуждению эвакуации ещё тысячи человек. В результате, им удалось добиться ежедневной переправы тысячи иностранцев из анклава. 

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#сектор газа
#египет
#иностранцы
#эвакуация
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