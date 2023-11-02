Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве

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В Роскачестве рассказали, что частая разморозка холодильника и использование посуды с крышкой помогут снизить счета за электроэнергию. Об этом пишет РИА Новости.
«Чаще размораживайте холодильник. Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии. Холодильник лучше держать наполненным. Высокая теплоемкость хранящихся продуктов будет поддерживать в нем ровную температуру, и намного реже будет включаться компрессор», — посоветовали в Роскачестве.
Отмечается, что холодильник при этом следует разместить в самом прохладном месте кухни, чтобы сократить потребление им энергии. По этой же причине нельзя убирать в холодильник горячие кастрюли.
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