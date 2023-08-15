Россиянам рассказали, как спастись от мошенников в Telegram

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IT-эксперт Сергей Голованов сообщил, что с целью защиты от злоумышленников, обзванивающих потенциальных жертв через Telegram, россияне могут запретить звонки от контактов, которых нет в телефонной книге.
«Пользователям необходимо в настройках мессенджера запретить звонки не от контактов из телефонной книги», — цитирует РИА Новости слова специалиста.
При этом мошенники часто используют подмену телефонных номера, отметил Голованов.
«При классических звонках с этим научились хорошо бороться, поэтому со второй половины прошлого года мошенники активно используют звонки в мессенджерах», — предупредил эксперт.
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