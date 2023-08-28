Россиянам рассказали, как защитить себя от простуды осенью

Фото: iStock/bernardbodo
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, какие продукты нужно употреблять, чтобы поднять иммунитет и не заболеть.
О том, как защитить себя от простуды и избежать инфекций, рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в беседе с «Радио 1».
Эксперт назвал стандартные подходы, которые помогут уберечь организм от бактерий и поднять иммунитет.
Иммунолог Крючков рассказал, как защититься от болезней осенью
Диетолог Капралова назвала продукты, очищающие организм от никотина
Терапевт Османов назвал три утренние привычки, которые вредят сердцу
Эксперт назвал стандартные подходы, которые помогут уберечь организм от бактерий и поднять иммунитет.
«Это санитарные подходы, дистанцирование, определенное питание, витаминотерапия. Если говорить о нынешнем периоде, то сейчас время урожая. Сейчас есть сезонные овощи и фрукты. Поэтому все, что на сегодняшний день растет в огороде - должно стать основой питания. И второе - белковая пища является самой важной для иммунитета. Все полноценные иммунные белки поступают к нам из мяса, птицы, рыбы, молочной продукции, яиц. Если человек вегетарианец, то необходимо подойти внимательно к тому, чтобы в питании был определенный набор аминокислот. Там есть определенные особенности, их нужно соблюдать», - пояснил Еделев.На вопрос о том, есть ли необходимость носить медицинскую маску и поможет ли она оградить себя от заболевания, доктор наук ответил, что маска существенно снизит такие риски.
«Маска не защищает от болезни, но маска защищает Вас от заболевания. Если маска носится окружающими, а у нас 70 процентов примерно больных ковидом, который протекает бессимптомно или малосимптомно. Может быть небольшая температура, легкое покашливание. Но на самом деле, заболевшие выделяют бактерии в окружающую среду и маска - это барьер. Если при обычном дыхании или разговоре вирус улетает на полтора метра, то маска сокращает дальность вылета коронавируса в 8-10 раз. При общении, человек становится безопасным для окружающих. Заражённый воздух, благодаря маске, сбрасывается вниз, а не идет вперед, как при обычных условиях», - заключил Еделев.Читайте также:
Иммунолог Крючков рассказал, как защититься от болезней осенью
Диетолог Капралова назвала продукты, очищающие организм от никотина
Терапевт Османов назвал три утренние привычки, которые вредят сердцу
Анастасия Крестьянова