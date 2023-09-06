Россиянам рассказали, как защититься от психологических манипуляций

Фото: istockphoto.com/Liubomyr Vorona
Также она рекомендовала отказаться от чрезмерного и необоснованного чувства вины, на котором строятся многие манипулятивные схемы.
«Когда вы осознаете свои чувства, вам становится легче отличить манипулятивные приёмы и устоять перед ними. Будьте бдительны к признакам манипуляции. Это могут быть чрезмерные комплименты, критика с целью унижения, игнорирование чувств другого человека, использование вины или обвинения и т.д. Будьте особенно осторожны, если ваши действия или решения пытаются контролировать или ограничивать», — отметила в беседе с Газета.ру Богрова.
Она также подчеркнула важность умения говорить «нет» и защитить свои личные границы для защиты от манипулятивных действий другого.
Читайте также:
Психолог раскрыла страшные последствия платы детям за оценки
Психотерапевт объяснила всплеск депрессий у россиян
Что делать, если постоянно опаздываешь – советы бизнес-коуча