Россиянам рассказали, какая музыка способствует лучшей продуктивности

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«Для сохранения продуктивного состояния лучше слушать инструментальные композиции, которые будут задавать единый темп, не отвлекающий вас на внешние факторы. Отличное решение для работы – современная классическая музыка», – отметил в беседе с Газета.ру Король.
Ранее психолог Евгений Идзиковский заявил, что проблема стресса при работе в дистанционном режиме заключается в том, что сотрудник не может переключится с работы на отдых, из-за чего в дальнейшем у человека может произойти выгорание.