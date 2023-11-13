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Россиянам рассказали, какие последствия их ждут за неуплату налогов до 1 декабря

13 ноября 2023, 17:43
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Россияне ежегодно платят налог на недвижимое имущество. Этот вид сбора считается обязательным, и за его неуплату предусмотрены санкции. Редакция «Радио 1» расскажет, когда нужно оплатить налог в 2023 году, как он начисляется, и что будет, если не выполнить обязательство.

Кто платит налог в 2023


Редактор журнала финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан рассказал, что россияне, которые владеют недвижимым имуществом, должны платить на него налоги. Размер выплаты определяется местное подразделение Финансовой налоговой службы (ФНС), приводит его слова издание RT. По словам эксперта, налогом облагается не только комната, квартира, жилой дом или гараж, но и строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, находящиеся в собственности.


Размер налога в 2023


Размер налога рассчитывается исходя и кадастровой стоимости жилища. Ставку определяют местные власти, однако она не может быть выше 0,1% для квартир, жилых домов, гаражей и машиномест. Для объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей, применяется ставка налога в 2%. Прочее имущество облагается налогом по ставке 0,5%, рассказал Лоссан.


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Как оплатить налог в 2023


Оплатить налог можно несколькими способами. Самым удобным станет платеж через сайт ФНС. В личном кабинете налогоплательщика содержатся сведения об имуществе и о сумме, которая должна быть уплачена. Также можно уплатить налог в отделении Почты России.

По адресу регистрации гражданина приходит заказным письмом квитанция об оплате налога с указанием реквизитов и суммы. При получении уведомления налог сразу можно оплатить. Помимо этого, у ФНС есть специальный сервис для тех, кто решил оплатить налоги непосредственно на её сайте — «Заплати налоги».


Что будет, если не заплатить налог


Если гражданин не выполнит обязательство в виде уплаты налога, ФНС начислит пени. Размер неустоек будет определяться исходя из размера задолженности и количества дней просрочки. Налог нужно оплатить до 1 декабря 2023 года.
Какие налоги надо заплатить в 2023

Россиянам предстоит оплатить налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги. С 1 января 2023 года всем налогоплательщикам был открыт ЕНС — единый налоговый счет. Это нововведение упрощает процедуру уплаты налога, и вместо нескольких квитанций россиянам поступит единое уведомление, содержащее сведения о всех налоговых начислениях.

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#россияне
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Демограф Ростовская: Россиянки решаются на аборты из-за одиночества
13 ноября 2023, 17:54

Фото: istockphoto.com/SabdiZ

Профессор, заместитель директора Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, специалист по проблемам молодых семей Тамара Ростовская заявила, что чаще всего россиянки принимают решение об аборте из-за чувства одиночества.
По её мнению, такое ощущение не в последнюю очередь возникает у женщины из-за отсутствия диалогу со своей родительской семьёй. В связи с этим она отметила, что решение об аборте должно принимается с многопоколенной семьёй.

Также она отметила, что в каждой медицинской организации, которая проводит аборты, должны присутствовать демограф и психолог для того, чтобы помочь женщины в принятии наиболее правильного для неё решения.

«В медицинских центрах, которые могут провести процедуру абортации, должен быть хотя бы один демограф и психолог, которые бы помогли женщине принять правильное решение. Они должны провести доабортное консультирование. У женщины должна быть всесторонняя поддержка в этот момент и, конечно, со стороны мужчины. Мы хотим, чтобы женщина родила желанного ребёнка», — пояснила в беседе с Газета.ру Ростовская.

Однако, по её мнению, при заболеваниях, когда аборт необходим, никаких ограничений быть не должно.

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#психолог
#женщина
#поддержка
#аборт
#демография
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В химкинской многоэтажке устраняют подтопление подвала
13 ноября 2023, 17:43

Фото: Istockphoto / Denis Mamin

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы проверили работу системы водоотведения многоквартирного дома №16 на улице Первомайской в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области, по поручению которого проводилась проверка.
В подвале дома были обнаружили следы подтопления канализационными стоками и незначительный запах канализации. Для предотвращения подтапливания работники установили два откачивающих насоса. Система наружной канализации работает штатно, в подъездах запаха канализации нет.
 
По данным руководства «Химкинского водоканала», причиной подтопления стали засоры на наружных канализационных сетях водоотведения. 
 
После проверки администрации городского округа рекомендовали организовать контроль за работой системы водоотведения дома и очистку подвального помещения, а также своевременно реагировать на обращения жителей.
 
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#дом
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#химки
#подмосковье
#московская область
#минжкх мо
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Орнитолог Сапункова рассказала, чем можно подкармливать птиц зимой
13 ноября 2023, 17:23

Фото: Лилия Закирова

В Синичкин день орнитолог Сапункова рассказала, чем угощать зимой пернатых в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Председатель областного отделения  Всероссийского общества охраны природы и орнитолог Союза охраны птиц России Надежда Сапункова рассказала школьникам с ОВЗ, чем лучше всего прикармливать птичек в зимний период.

По словам специалиста, лучше всего подойдут съедобные кормушки, ожерелья из рябины и яблок, а также полезные зерновые лакомства. Вместе с участниками мастер-класса она изготовила и развесила кормушки на территории парка Кантемировский. 

Стоит отметить, что дети с огромный удовольствием слушали орнитолога и рассказывали о своих знаниях о пернатых Московской области.

«Меня поразило то, что дети знают все пять видов синиц. У детей с ОВЗ близость и любовь к природе гораздо более выражена, чем у обычных людей, они словно на одном языке говорят с природой, я в таком в восторге, что хочу предложить им провести научную работу», — поделилась руководитель эковолонтёрского объединения  «Зелёный Патруль» Елена Павицкая.

Кроме этого, школьникам подробно рассказали рецепт приготовления лакомства для птиц из сырых семечек и несоленого сала.

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#подмосковье
#дети
#орнитолог
#птицы
#зима
#школьники
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Долгопруудненцы стали призерами Международной астрономической олимпиады
13 ноября 2023, 17:03

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

Лицеисты Долгопрудного завоевали серебряные медали на Международной астрономической олимпиаде. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
27-я Международная астрономическая олимпиада «IAO 2023» проходила в Пекине.

Школьники из Долгопрудного приняли участие в олимпиаде в составе сборной России. Кроме этого, команда российских школьников завоевала 8 медалей: одну золотую и бронзовую, а также 6 серебряных. 

Стоит отметить, что Александр Андреев и Яков Бахтияров из Долгопрудного стали серебряными призерами Международной астрономической олимпиады. Мальчики являются учениками физико-математического лицея №5.

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#долгопрудный
#школьники
#олимпиада
#сборная россии
#московская область
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В Осташево продолжаются работы по ремонту районной больницы
13 ноября 2023, 16:22

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В селе Осташево г.о. Волоколамск продолжается капитальный ремонт районной больницы. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В Осташево продолжается капитальный ремонт главного корпуса Волоколамской центральной районной больницы. Ремонтные работы начали весной 2022 года. 

«В каждом здании запланировано обновление фасада и кровли, замена окон и дверей, капитальный ремонт помещений, замена инженерных сетей, гидроизоляционная защита фундамента. Все этапы работ проходят под строгим контролем экспертов<…>», — поделился министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Стоит отметить, что на сегодняшний день уже идут работы по устройству межкомнатных перегородок и дверных проемов. Также восстановление фасада и общие строительные работы проводятся и в в инфекционном корпусе и корпусе сестринского ухода.

Кроме этого, закончить восстановление больницы планируется закончить в 2024 году.

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#ремонт
#капитальный ремонт
#больницы
#министр
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В Институте стран СНГ назвали главную нерешённую проблему украинских беженцев
Политолог Скориков призвал создать ведомство по репатриации соотечественников
13 ноября 2023, 16:17

Фото: IStock/shironosov

С октября 2022 года по конец мая российские паспорта получили почти 1,5 млн жителей новых регионов. Однако многие сталкиваются с проблемами при оформлении паспортов, пенсий и компенсаций при потере жилища. Руководитель отдела Украины института стран СНГ Иван Скориков рассказал «Радио 1», что в России «бюрократически затруднено» получение статуса беженца, легализации жизни и оформление гражданства.
«Есть, например беженцы с Харьковской области, которую Вооруженные силы России контролировали в 2022 году, а потом оставили. Эти люди получают гражданство, но им негде здесь жить, и у них проблемы с работой, в отличие от соотечественников с Херсона, которым предоставили жилищные сертификаты. Но по факту люди находятся в одинаковой ситуации», — отметил Иван Скориков.
По мнению эксперта, главная проблема в этой истории – невозможность отделить трудовых мигрантов от соотечественников, которые намерены репатриироваться.
«Нужно трудовых мигрантов оставить правоохранителям, чтобы они со своим профессиональным опытом занимались недопущением тех, кто может здесь навредить. А соотечественниками должно заниматься отдельное ведомство, которое понимает все их проблемы и стремится вернуть в Россию больше русских и других коренных народов», — заключил Скориков.
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#гражданство
#беженцы
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Медведев: Массового оттока ведущих учёных из РФ удалось избежать
13 ноября 2023, 16:07

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В России удалось не допустить массового оттока ведущих учёных, но ситуация в данной сфере требует внимания.
Об этом 13 ноября сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, пишет ТАСС. 
По его словам, Россия находится среди лидеров по абсолютному показателю занятости в сфере науки. Москва старается сохранять партнеров во многих государствах, несмотря на попытки Запада этому помешать, подчеркивает Медведев.

«Удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы»,-сказал Дмитрий Медведев. 
При этом за этой сферой нужно максимально внимательно следить и принимать оперативные решения в случае необходимости, сказал в заключении Медведев.  

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#россия
#ученые
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#мир
#политика
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Спецборт МЧС с эвакуированными россиянами вылетел из Каира в Москву
Вылетевший из Каира спецборт МЧС доставит 70 эвакуированных россиян в Москву
13 ноября 2023, 16:04

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что самолёт Ил-76, на борту которого находятся 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, направился в Москву. 

Глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков отметил, что эвакуированным гражданам России и соотечественникам предоставляется вся необходимая помощь, чтобы они почувствовали поддержку и получили возможность добраться до родины.

В пресс-службе МЧС РФ отметили, что на всём протяжении полёта, эвакуированных россиян сопровождают ведомственные медицинские работники и психологи.

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#россия
#эвакуация
#психологическая сектор газа
#египет
#москва
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AP: «Шаман», штурмовавший Капитолий, собирается баллотироваться в конгресс США
13 ноября 2023, 15:42

Фото: iStock/tupungato

Американец Джейкоб Ченсли, который штурмовал здание Капитолия в 2021 году, собирается баллотироваться в конгресс США. Об этом сообщает издание Associated Press.
Напомним, что 6 января 2021 года американец в костюме шамана пытался проникнуть в здание Капитолия в Вашингтоне. За это он получил срок отбывания в тюрьме в течение 41 месяца, штраф в размере двух тысяч долларов и был приговорён к трёхлетнему наблюдению после выхода из тюрьмы. 

Агентство сообщает, что Ченсли подал заявление, в котором выразил своё желание баллотироваться в конгресс США как либертарианец на выборах в Аризоне в следующем году. 

Уточняется, что нынешний член палаты от Аризоны, Дебби Леско, заявила, что не будет добиваться переизбрания на пост.

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#конгресс сша
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