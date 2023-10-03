Россиянам рассказали, какие профессии пользуются наименьшим спросом

Фото: iStock/Halfpoint
Уточняется, что специальность бортпроводник уже в течение года находится в антирейтинге по числу открытых вакансий. Это связано с сокращением числа международных рейсов.
Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, что спрос на вакансии связан с популярностью отрасли. Так, в сферу услуг стремится каждый пятый россиянин, рассматривая, в основном, вакансию менеджера по продажам. А вот специалисты по библиотечному делу менее востребованы из-за непопулярности данной области.
Специалист подытожил, что менее востребованы специалисты областей культуры и образования. За прошедшее лето на вакансии этих сфер откликнулся всего 1% соискателей.
Читайте также:
в октябре вырастут зарплаты госслужащих и бюджетников
Россиянам назвали профессии с самыми быстрорастущими зарплатами
Россиянам назвали выгодные места для подработки осенью