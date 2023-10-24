Россиянам рассказали, когда будет полностью отключена сеть 3G

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Мобильную сеть 3G планируют отключить в 2027-2030 годах, согласно плану по перспективному использованию радиоэлектронных средств (РЭС). Об этом сообщил директор департамента госрегулирования телеком-рынка Минцифры РФ Дмитрий Тур.
Выступая на форуме «Спектр», Тур отметил, что принятие постановления о РЭС ожидается до конца текущего года.
Согласно этому плану, в 2025 году планируется остановка работы фиксированного беспроводного доступа в интернет в крупных городах, а на 2027 год намечено полное отключение в России сетей 3G.
Также специалист рассказал корреспонденту ТАСС о том, что план пока что перспективный, поэтому не комментируется создателями. После его принятия, ожидаемого в этом году, появится публичная выписка.
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Согласно этому плану, в 2025 году планируется остановка работы фиксированного беспроводного доступа в интернет в крупных городах, а на 2027 год намечено полное отключение в России сетей 3G.
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Анастасия Чинкова