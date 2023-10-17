Россиянам рассказали, когда лучше брать отпуск для получения больших денег

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Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин заявил, что для того, чтобы получит больше отпускных, лучше взять отпуск на работе в ноябре.
«По ТК РФ, ежегодно 4 ноября является нерабочим праздничным днём. В этом году 4 ноября выпадает на субботу, выходной день будет перенесён на понедельник, 6 ноября, поэтому все, кто работает на условиях пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд. Так как в ноябре и декабре рабочих дней довольно много, разница между оплатой работы в эти дни и отпускными будет небольшой», — прокомментировал в беседе с RT Южалин.
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