Россиянам рассказали, кто получит весомую прибавку к пенсии с 1 ноября

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Экономист Людмила Иванова-Швец рассказала, кто с 1 ноября получит весомую прибавку к пенсии. Об этом пишет «Прайм».
По словам специалиста, серьёзные доплаты ждут россиян, которым исполнилось 80 лет. Каждый месяц они смогут получать фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере. Так, эта сумма на 1 ноября составит 15 134,66 рубля.
Кроме того, прибавку получат работники угольной промышленности и члены летных экипажей самолётов гражданской авиации. Отмечается, что размер таких выплат будет напрямую зависеть от стажа, среднемесячной заработной платы, а также суммы денежных средств, вносимых организацией в Социальный фонд.
Иванова-Швец указала что прибавка к пенсии ждёт и шахтеров, она составит 3,5–5,5 тыс. рублей. Помимо этого, доплаты ждут россиян с «северным стажем».
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Кроме того, прибавку получат работники угольной промышленности и члены летных экипажей самолётов гражданской авиации. Отмечается, что размер таких выплат будет напрямую зависеть от стажа, среднемесячной заработной платы, а также суммы денежных средств, вносимых организацией в Социальный фонд.
«Еще один способ — повышение пенсии на районный коэффициент. Такая доплата может меняться из-за переезда в другой регион. Выбор остается за пенсионером», — цитирует агентство слова собеседницы.
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