Россиянам рассказали, кто займёт место IKEA в торговых центрах

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На месте IKEA в московских торговых центрах появятся магазины калининградской мебельной компании Lazurit. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу российской фирмы.
Отмечается, что речь не идёт о площадках IKEA в торговых центрах «Мега».
Магазин Lazurit появится на бывшей территории магазина IKEA в торговом центре «Европолис». Открытие планируется в конце октября.
Директор департамента по развитию и управлению арендными отношениями компании Александр Аносов отметил, что в настоящее время Lazurit проводит переговоры об открытии своих точек во всех крупных городах России.
В ныне работающих магазинах калининградской компании представлена, в основном, собственная продукция. Но когда фирма начнёт занимать крупные площади, ранее принадлежавшие IKEA, покупателям будет представлена мебель 50 российских производителей, а также товары для дома и бытовая техника.
Калининградская фирма Lazurit основана в 1992 году. Сейчас она насчитывает более 500 фирменных магазинов в 170 российских городах.
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Магазин Lazurit появится на бывшей территории магазина IKEA в торговом центре «Европолис». Открытие планируется в конце октября.
В ныне работающих магазинах калининградской компании представлена, в основном, собственная продукция. Но когда фирма начнёт занимать крупные площади, ранее принадлежавшие IKEA, покупателям будет представлена мебель 50 российских производителей, а также товары для дома и бытовая техника.
Калининградская фирма Lazurit основана в 1992 году. Сейчас она насчитывает более 500 фирменных магазинов в 170 российских городах.
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Анастасия Чинкова