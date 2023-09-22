Россиянам рассказали, можно ли обмануть камеры, фиксирующие непристёгнутый ремень

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По словам собеседника «Вечерней Москвы», обмануть такую камеру не удастся. Она, конечно, может затрудниться, если обнаружит на водителе одежду с принтом, имитирующим ремень безопасности, или руку водителя, направленную к пассажиру. Однако вероятность такой ошибки очень мала.
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