Россиянам рассказали, можно ли обмануть камеры, фиксирующие непристёгнутый ремень

5 октября состоится бесплатный очный тренинг «Эмоциональный интеллект» для предпринимателей Московской области, котором могут принять участие представители МСП и физические лица и желающие открыть свой бизнес в Подмосковье.

5 октября состоится бесплатный очный тренинг «Эмоциональный интеллект» для предпринимателей Московской области, котором могут принять участие представители МСП и физические лица и желающие открыть свой бизнес в Подмосковье.

На очном тренинге «Эмоциональный интеллект» для предпринимателей Московской области участники смогут научиться понимать эмоциональное состояние сотрудников, контролировать микроклимат в компании, выстраивать внутренние связи и отношения с клиентами, а также работать со стрессом и конфликтными ситуациями.

Тренинг будет проходить на площадке коворкинга «Точка кипения — Коммуна» в Москве. Тренинг проводится бесплатно для всех желающих, продлится 4 часа.

Узнать подробности тренинга «Эмоциональный интеллект» можно по ссылке. Участие возможно только по предварительной регистрации в виду ограничения мест.

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