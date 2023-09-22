Россиянам рассказали, на сколько проиндексируются пенсии с 1 января

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С 1 января 2024 года в России произойдет увеличение пенсий и пособий. В проекте бюджета пенсионного фонда указано, что пенсии с нового года все выплаты проиндексируют на 7,5%. рассказал «Радио 1» председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
По словам собеседника, индексировать будут пенсии неработающим пенсионерам, а также многие виды социальных выплат и пособий.
На апрель также запланирована индексация социальных пенсий. Однако размер индексации пока неизвестен.
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«Индексировать будут пенсии, тем, кто получает трудовые страховые пенсии. А также ежемесячные выплаты семьям с детьми, пособия по рождению детей, будут увеличены выплаты по временной нетрудоспособности, за несчастный случай на производстве и так далее», — сказал Рязанский.
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Екатерина Шмакова