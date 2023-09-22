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Россиянам рассказали, на сколько проиндексируются пенсии с 1 января

Союз пенсионеров: Пенсии в России могут проиндексировать на 7,5%
22 сентября 2023, 14:46
Фото: IStock/Denis Vostrikov

Фото: IStock/Denis Vostrikov

С 1 января 2024 года в России произойдет увеличение пенсий и пособий. В проекте бюджета пенсионного фонда указано, что пенсии с нового года все выплаты проиндексируют на 7,5%. рассказал «Радио 1» председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
По словам собеседника, индексировать будут пенсии неработающим пенсионерам, а также многие виды социальных выплат и пособий.
«Индексировать будут пенсии, тем, кто получает трудовые страховые пенсии. А также ежемесячные выплаты семьям с детьми, пособия по рождению детей, будут увеличены выплаты по временной нетрудоспособности, за несчастный случай на производстве и так далее», — сказал Рязанский.

На апрель также запланирована индексация социальных пенсий. Однако размер индексации пока неизвестен.

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#пенсии
#выплаты
#пособия
#индексация
#россия
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Адвокат Ярмуш оценила идею выделения распития алкоголя в транспорте в новую статью КоАП
Адвокат Ярмуш: новая статья КоАП о распитии спиртного в транспорте необходима
22 сентября 2023, 14:56

Фото: iStock/Chalabala

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила о целесообразности выведения незаконного употребления алкоголя в транспорте в отдельную административную статью. Об этом сообщает RT.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделить незаконное распитие алкоголя в транспорте в отдельную статью КоАП. По его словам, это необходимо, поскольку такая ситуация создаёт угрозу как самому выпивающему, так и его окружению. А справиться с возможными форс-мажорами мешает закрытое пространство транспортного средства. 

Она отметила, что в настоящее время ряд российских авиакомпаний предоставляет пассажирам алкоголь, разрешая распивать его во время полёта. Однако это происходит на законных основаниях, поскольку стюардессы контролируют состояние пассажира, уточняет RT.

Другая ситуация складывается, когда пассажир незаконно проносит алкоголь в транспорт и в нетрезвом состоянии начинает дебоширить, создавая опасность для окружающих.

Именно из-за возникновения таких ситуаций, которые случаются всё чаще, предложение Хамзаева обоснованно, утверждает Ярмуш. Но важно создать такие условия, чтобы штрафы действительно побуждали человека в следующий раз отказаться от идеи незаконного распития спиртного. 

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#алкоголь
#транспорт
#запрет
#штраф
#коап
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В Кашире после прокладки труб восстановили тротуар к ЖК «Берёзовая роща»
22 сентября 2023, 14:48

Фото: администрация г. о. Кашира

В микрорайоне Кашира-2 восстановили тротуар рядом с жилым комплексом «Берёзовая роща». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Около месяца назад там стартовали работы по прокладке новой магистрали водоснабжения. Строительная компания была вынуждена разобрать тротуар, связывающий остановку на улице Вахрушева с жилым комплексом. Эта временная мера причинила неудобства местным жителям. 
 
Сейчас прокладка труб завершилась, и рабочие восстановили тротуарную плитку на дорожке, ведущей к домам 39, корпусам 1, 2, 3 и 4. В ближайшее время там будет произведено благоустройство.
 
Как ранее отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, в 2024 году планируется ввести в Кашире новый водовод с ВЗУ, который обеспечит горячей водой 23 тыс человек, а также бесперебойным и качественным холодным водоснабжением всех жителей микрорайонов Кашира-1, 2 и 3. В этих микрорайонах проживают около 40 тыс человек.
 
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#кашира
#жк
#тротуары
#ремонт
#андрей воробьёв
#губернатор
#водоснабжение
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Долголеты из Каширы стали участниками областной экологической акции
22 сентября 2023, 14:34

Фото: администрация г. о. Кашира

Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» из Каширы приняли участниками в традиционной природоохранной акции «Наш лес. Посади своё дерево». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«11 участников проекта трудились на двух каширских площадках областной экологической акции. Долголеты высадили саженцы рябины и кустарник у городского фонтана по улице Садовой и в Новосёлках. Работать им помогали внуки», – говорится в сообщении. 
Как отметили в министерстве, представители старшего поколения из Каширы участвуют в посадке деревьев каждый год.
 
Ежегодная подмосковная акция по высадке леса стартовала 16 сентября и продлится до 30 сентября.
 
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#деревья
#экология
#акция
#наш лес. посади своё дерево
#подмосковье
#московская область
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Россиянам рассказали, где выгоднее купить iPhone 15
Техноэксперт Беликов: iPhone выгоднее покупать в ОАЭ
22 сентября 2023, 14:29

Фото: iStock/PhillDanze

Техноэксперт Филипп Беликов в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что последние модели iPhone выгоднее покупать в США и Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Однако специалист отметил, что покупка россиянами смартфонов в США может повлечь за собой ряд трудностей. Американские iPhone хоть и имеют самую низкую цену в мире, не имеют разъёма для стандартной SIM-карты, в них могут стоять ограничения на использование в других странах, а также на подключение к российским сотовым операторам. 

А вот в ОАЭ можно приобрести такие же iPhone, какие раньше поставлялись в Россию. В них имеется разъём для классической SIM-карты, а сам процесс покупки пройдёт легче, поскольку с Эмиратами у России лучше налажены взаимоотношения, чем с США. 

Кроме того, Беликов, беседуя с «Газетой.Ru», призвал россиян повременить с покупкой последних моделей iPhone. По его словам, цены на них слишком завышены, а функционал оставляет желать лучшего. Эксперт посоветовал купить iPhone предыдущих поколений, поскольку они нисколько не уступают последнему по качеству камеры и встроенным функциям. 

При этом, если россияне всё же решили приобрести iPhone 15, специалист посоветовал подождать хотя бы месяц, когда появится больше конкуренции и снизятся цены.

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#цена
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Жителям Подмосковья рассказали, кто и какие долги имеет право взыскивать
22 сентября 2023, 14:14

Фото: пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области напоминает жителям Подмосковья об их правах при взыскании просроченной задолженности.
Взыскивать долги имеют право банки, микрофинансовые организации и профессиональные взыскатели, или как их называют в народе — коллекторы: 
— микрофинансовые организации имеют право взыскивать долги только по своим микрозаймам; 
— банки могут взыскивать долги по своим кредитным договорам и договорам с иными кредиторами;
— профессиональные взыскатели осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности.

Деятельность по возврату просроченной задолженности регламентируется Федеральным законом.

При совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, могут использоваться личные встречи, телефонные переговоры, текстовые, голосовые, телеграфные сообщения, почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.

При взыскании просроченной задолженности возможно взаимодействие и с членами семьи и близким кругом.

Если при взыскании просроченной задолженности нарушаются права должника, то житель может зафиксировать правонарушение, сообщить о факте нарушения в Главное управление ФССП России по Московской области и написать заявление. 

Сообщить о нарушении можно на официальном сайте Главное управление ФССП России по Московской области.

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#переговоры
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Депутаты ЛДПР заявили о необходимости увеличения шрифта в инструкциях к лекарствам
Депутаты ЛДПР: фаркомпании должны увеличить шрифт в инструкциях к лекарствам
22 сентября 2023, 14:09

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Депутаты партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому необходимо запретить фармацевтическим компаниям писать о побочных эффектах препаратов мелким шрифтом. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Уточняется, что в настоящее время инструкции к лекарствам пишутся шрифтом не менее 8-го кегля. Но, по мнению депутатов, размер шрифта должен начинаться от 12-го кегля.

«Газета.Ru» отмечает, что «Газета.Ru»депутаты выдвинули такое предложение из-за риска неправильного употребления лекарств, что может привести к негативным последствиям. Чтение текста с таким маленьким шрифтом становится настоящим испытанием для пожилых людей, а также для тех, у кого ослаблено зрение. Таким людям приходиться пользоваться дополнительными средствами (очки, лупа), чтобы ознакомиться со способом применения препарата и его побочными эффектами.

В пресс-службе ЛДПР отметили, что смертность от побочного действия препарата встречается довольно часто – она занимает пятое место в мире. 

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#законопроект
#лдпр
#россия
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Россиянам рассказали, за сколько лет окупится сдаваемая в аренду квартира
«Авито»: квартиры, сдаваемые в аренду, окупаются за 14-19 лет
22 сентября 2023, 13:44

Фото: iStock/Aguus

Сдача в аренду квартиры, купленной на вторичном рынке, окупится примерно за 14 лет. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил коммерческий директор «Авито.Недвижимости» Николай Попов.
Уточняется, что квартира в новостройке, которую хозяин сдаёт в аренду, окупится уже за 19 лет.

Эксперт уточнил, что такая ситуация наблюдается из-за значительной разницы цен на квартиры в России. Так, согласно показателям августа этого года, средняя стоимость квартиры в новостройке составляет 5,9 млн рублей, а на вторичном рынке – 4,4 млн рублей. При этом, средняя ежемесячная плата за аренду квартиры примерно равна 26 тыс. рублей. Из-за такой высокой разницы окупаемость квартир идёт медленнее.

Также Попов сообщил NEWS.ru, что, по сравнению с показателями прошлого августа, цены на квартиры поднялись в среднем на 13%. Также заметно и удорожание стоимости долгосрочной аренды жилья. 

Попов отметил, что наиболее заметны изменения в цене в крупных городах. В Москве ежемесячный платёж за аренду квартиры увеличился на 15 тыс. рублей, достигнув отметки в 70 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге он поднялся с 30 тыс. рублей до 35 тыс. рублей. 

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#квартира
#жильё
#россия
#новостройка
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Компания вложит более 440 млн рублей в строительство семёноводческого комплекса в Зарайске
22 сентября 2023, 13:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко вопросы экономики в округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Андрей Воробьёв дал поручение главе Зарайска уделить особое внимание вопросам экономики. 
«Как известно – она всему голова, и приход каждого нового предприятия дает возможности для перемен, которые ждут люди», — сказал губернатор в ходе общения с главой городского округа Зарайск.              
Глава муниципалитета доложил губернатору, что за последние 5 лет в Зарайске создано 760 новых рабочих мест.

На сегодняшний день на территории округа реализуются 11 инвестиционных проектов объёмом почти 900 миллионов рублей, в том числе в сфере АПК.

В 2025 году компания «ТуламашАгро» запланировала ввести на территории округа семёноводческий комплекс, в который вложат 441,5 миллионов рублей. 

Компания ООО «Кампоферма» проведёт реконструкцию свиноводческого комплекса за 55 миллионов рублей.

Кроме того, в этом году побит рекорд зарайских аграриев, они собрали в это году 28% всего урожая региона.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Россиянам рассказали, как правильно убирать за собакой на улице
22 сентября 2023, 13:21

Фото: IStock/Nigel_Wallace

Убирать за собакой на улице должен каждый хозяин. Это способствует развитию дог-френдли культуры и ответственности, напомнили в Российской кинологической федерации. Глава организации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», как правильно и экологично это делать.
«Чтобы беспрепятственно и комфортно посещать общественные места со своими четвероногими любимцами, важно думать не только о себе и своей собаке, но и об окружающих людях и животных. Поэтому очень важно всегда убирать за своим питомцем, это касается не только экскрементов, но и любого мусора, который появляется из-за жизнедеятельности собаки», – отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Кинологи отмечают, что убирать за собакой нужно всё: разбитую клумбу, разорванную в подъезде игрушку, раскиданные остатки пищи на площадке или экскременты на газоне. Специалисты также напоминают, что в некоторых регионах России безответственного хозяина собаки могут оштрафовать.

Некоторые считают, что собачьи экскременты – это удобрение. Однако это не так. Они очень медленно разлагаются и приводят к гибели растений, напомнили кинологи. Убирать их необходимо не только из соображений эстетики и уважения к соседям, но и для экологии.
Виноград, огурец, арбуз: что из этого можно давать собаке?
Виноград, огурец, арбуз: что из этого можно давать собаке?
Чтобы сократить загрязнение окружающей среды, нужно минимизировать использование пластиковых пакетов для фекалий. В России нет специальных урн для собачьих экскрементов, откуда их увозят на компостирование, поэтому некоторые используют специальный футляр для сбора, чтобы затем смыть экскременты в унитаз дома.

Однако специалисты отмечают, что такой вариант может быть не совсем удобным и подходящим для каждого. В этом случае можно использовать пакеты из переработанных материалов или упаковку. Также можно воспользоваться совком, чтобы донести отходы до ближайшей урны. Так получится сократить количество используемого пластика отдельно взятым собаководом.

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