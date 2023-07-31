Россиянам рассказали, насколько подорожают запчасти для иномарок

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В России продолжится рост цен на европейские, японские и корейские автозапчасти. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на автоэкспертов.
За первое полугодие 2023 года цены уже поднялись на 20-30%. Однако ожидается, что автозапчасти подорожают ещё на 20-25% из-за нестабильного курса валют и ослабления рубля, сообщил директор по послепродажному обслуживанию автохолдинга «Ключавто» Александр Чепелев.
Также основатель инвестиционной транспортной компании «ГТК Холдинг» Саид Залиев уточняет, что в первую очередь повышение цен коснётся самых необходимых для автовладельцев товаров, таких как: шины, масла, моторные свечи, тормозные диски и колодки.
На фоне этого, российские страховые компании заявили о подорожании полисов ОСАГО и КАСКО на 5-14%.
Александр Чепелев добавил, что изменить ситуацию можно путём промышленного восстановления автокомпонентов.
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Также основатель инвестиционной транспортной компании «ГТК Холдинг» Саид Залиев уточняет, что в первую очередь повышение цен коснётся самых необходимых для автовладельцев товаров, таких как: шины, масла, моторные свечи, тормозные диски и колодки.
Александр Чепелев добавил, что изменить ситуацию можно путём промышленного восстановления автокомпонентов.
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Анастасия Чинкова