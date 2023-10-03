Россиянам рассказали, нужна ли собакам специальная одежда

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Это касается такс и пикинесов, поскольку у них короткие лапы, а значит и вся часть тела находится очень близко к земле, где лежит снег. Также одежда нужна собакам, у которых нет шести или она слишком короткая. Например, лысая чихуахуа и китайская хохлатая.
Помимо них, в дополнительном обогреве нуждаются охотничьи и кормящие потомство собаки, а также питомцы, которым уже много лет.
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