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Россиянам рассказали, нужна ли собакам специальная одежда

Кинолог Стернина: собаки адаптируются к холодам, но ряду пород нужна одежда
03 октября 2023, 18:41
Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Большинство владельцев собак уже скоро начнут доставать специальную одежду для своих питомцев. Кинолог-зоопсихолог Ольга Стернина рассказала, нужно ли одевать одежду на собак.
Специалист, чьи слова приводит издание «Утро.ру», отметила, что собаки прекрасно адаптируются к изменяющимся погодным условиям, поэтому не всем из них нужна тёплая одежда зимой. Однако есть ряд пород, которым необходим дополнительный обогрев.

Это касается такс и пикинесов, поскольку у них короткие лапы, а значит и вся часть тела находится очень близко к земле, где лежит снег. Также одежда нужна собакам, у которых нет шести или она слишком короткая. Например, лысая чихуахуа и китайская хохлатая.


Кроме того, одежда для дополнительного тепла понадобится декоративным породам собак, таким как мальтипу, французский бульдог, левретка.

Помимо них, в дополнительном обогреве нуждаются охотничьи и кормящие потомство собаки, а также питомцы, которым уже много лет.

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#холод
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Четыре тысячи немцев протестуют против помощи Киеву и за отставку правительства
03 октября 2023, 19:12

Фото: iStock/Tero Vesalainen

На протестный марш против поставок оружия Украине в столице Берлина вышли около четырех тысяч человек, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции Берлина.
«Непосредственно в протестном марше по предварительному подсчету приняли участие приблизительно четыре тысячи человек», - прокомментировали ситуацию представители правоохранительных органов. 

Активисты движения «Альтернатива для Германии» протестуют против продолжения спонсирования украинского конфликта. Они также призывают к восстановлению дружественных отношений с Россией и отставке нынешнего правительства.

К охране порядка во время митинга привлечено около 230 сотрудников полиции. 

При этом, еще 350 человек вышли на улицы в противовес маршу «Альтернатива для Германии». Однако, серьезных столкновений между активистами не произошло.

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#полиция
#митинг
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На Афанасовском шоссе в Мытищах начали строить два перехода
03 октября 2023, 18:56

Фото: Минтранс МО

В Мытищах в рамках реконструкции Афанасовского шоссе стартовало возведение двух надземных переходов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Участок реконструкции протяжённостью более 2 км проходит от примыкания к Дмитровскому шоссе до примыкания к транспортной развязке в составе строящейся дороги «Виноградово-Болтино-Тарасовка», которую также называют Мытищинской хордой. 
 
Сейчас строители проводят погружение пробных свай под опоры будущих переходов. Также продолжается строительство первого съезда на примыкании к Дмитровскому шоссе. Параллельно идут работы по переустройству инженерных коммуникаций.
 
В рамках реконструкции предусмотрено строительство трёх надземных пешеходных переходов, обустройство пешеходной зоны по обеим сторонам дороги, устройство шумозащитных экранов и остановочных павильонов.
 
Реконструкция шоссе позволит связать Дмитровское и Ярославское шоссе, что улучшит транспортную доступность жилых кварталов Мытищ. Завершить работы планируют в октябре будущего года.
 
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#минтранс мо
#дороги
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#пешеход
#реконструкция
#мытищи
#подмосковье
#московская область
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В Госдуме ответили на заявление о массовой блокировке VPN-сервисов
Хинштейн: Роскомнадзор уже сейчас наделен правом блокировать VPN-сервисы
03 октября 2023, 18:54

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Роскомнадзор уже сейчас обладает правом блокировки VPN-сервисов, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Ранее сенатор Артём Шейкин заявил, что Роскомнадзор планирует заблокировать все VPN-сервисы, которые помогают россиянам обходить ограничения. По словам Шейкина, особо важно заблокировать те сервисы, которые позволяют получить доступ к продуктам компании Meta*.

«Звучит очень странно. Дело в том, что Роскомнадзор уже сейчас законодательно наделен правом блокировать такие сервисы, что и происходит на регулярной основе», - прокомментировал ситуацию Хинштейн.  

Депутат также отметил, что, возможно, речь шла о блокировке тех сервисов, которые выдают в поисковой строке запрещенную информацию и не производят фильтрацию контента.

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Обновление покрытия на улицах Можайска улучшило проезд для 20 тыс автомобилистов
03 октября 2023, 18:22

Фото: Минтранс МО

В Можайске завершили смену дорожного покрытия на двух улицах в черте города – Молодёжной и проезде Мира. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Для обустройства нового покрытия на этих участках потребовалось больше 800 тонн асфальтобетонной смеси
 
Отремонтированные улицы являются выездом на одну из центральных дорог города – улицу Мира. По ним также можно проехать к историческому центру Можайска, учебным и медицинским учреждениям, паркам, скверу и музею. Благодаря обновлённому покрытию проезд стал удобнее и безопаснее для 20 тыс автомобилистов, проезжающих там ежедневно. 
 
Сейчас продолжаются работы в черте города на улицах Дмитрия Пожарского, Гжатской и Бородинской. Всего в муниципалитете до конца ремонтного сезона заменят более 22 км покрытия на 13 региональных участках.
 
Ремонтные работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
 
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#минтранс мо
#дороги
#ремонт дорог
#можайск
#подмосковье
#московская область
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Черепах из фонтана красногорского парка отправили на зимовку
03 октября 2023, 18:04

Фото: администрация г. о. Красногорск

Пресноводных черепах из фонтана в красногорском детском городке «Сказочный» переместили в помещения для зимовки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
По традиции ежегодно 1 июня, в День защиты детей, в фонтан детского городка запускают большую семью красноухих черепах. Они остаются там в течение всего тёплого периода года. С наступлением холодов черепахи уходят на зимовку в добрые руки неравнодушных горожан и в Красногорский колледж.
«За время зимовки кто-то привыкает к черепашкам и оставляет их себе, кто-то возвращает. А некоторые приносит своих черепах. Мы раздали уже более 30 особей, а остальные отправятся зимовать в Красногорский колледж. В следующем году снова ждем жителей и гостей города на запуск черепашек в фонтан», – сказал заведующий молодёжным центром МАУК «Парки Красногорска» Алексей Ананьев.
Сам фонтан также будут готовить к холодному времени года: сотрудники спустят всю воду и проведут очистку. 

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#красногорск
#парк
#животные
#фонтан
#зима
#подмосковье
#московская область
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Самой востребованной экстренной службой по номеру «112» остается скорая помощь
03 октября 2023, 18:00

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

В скорую помощь адресовано 70% обращений, поступающих операторам 112, требующих экстренного реагирования.

Второе место занимает традиционно полиция и ГИБДД — 24%, еще 4% вызовов приходится на службу пожарной охраны, остальные 2% распределяются межу газовой службой, комитетом лесного хозяйства и прочими, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

В 2023 году операторы службы быстрого реагирования обработали свыше 9 миллионов вызовов, из них почти 1 миллион — справочные вызовы.

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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#полиция
#гибдд
#помощь
#радио
#комлесхоз мо
#жители
#психологическая помощь
#служба
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В Подмосковье раздали 5 тыс автовизиток с правилами дорожного движения
03 октября 2023, 17:48

Фото: Минтранс МО

В восьми городских округах Подмосковья прошли профилактические дежурства по предотвращению ДТП, сообщили в пресс-службе Минтранса региона. В мероприятиях участвовали волонтёры и представители оператора подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения – компании «МВС Груп».
На парковках у крупных торговых центров и парков автомобилистам раздали один из самых полезных автомобильных аксессуаров – автовизитки. Их используют для оперативной связи с водителем, если машина мешает на парковке.
«С одной стороны, это обычная автовизитка, а с другой – носитель важной информации, которую важно знать всем участникам дорожного движения. Соблюдение ПДД – основа безопасного движения, гарантия снижения аварийности на дорогах, сохранения здоровья и жизни людей», – сказал директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» Александр Домбровский.
Компания изготовила 5 тыс автовизиток, на обратной стороне которых – основные правила безопасности дорожного движения. Полезные аксессуары раздали водителям в Мытищах, Красногорске, Балашихе, Реутове, Котельниках, Подольске, Дзержинском и Ленинском городском округе.

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#минтранс мо
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Около 334 тысяч детей воспитываются в многодетных семьях Подмосковья
03 октября 2023, 17:40

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Семьи получают государственные услуги в проактивном режиме. Также, продлить льготный статус многодетной семьи можно электронно, проактивно.

«В Подмосковье проживает 104 тысячи многодетных семей , в которых воспитывается 334 тысячи детей, в основном это школьники. Наш регион гордится многодетными, у нас эффективная система мер поддержки таких семей, также дополнительно в этом году мы ввели повышенную выплату на школьную форму в 10 тысяч рублей для многодетных с низкими доходами», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. 

В Подмосковье при рождении в семье трёх и более детей, дети автоматически получают в школе бесплатное питание. 

Из бюджета Московской области выделено свыше 30 миллиардов рублей на выплаты. 

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Осень – пора экскурсий в клубах «Активное долголетие».

Экстренную социальную помощь в Подмосковье можно оформить электронно.

Участники проекта «Активное долголетие» отметили День бабушек и дедушек.
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#людмила болатаева
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Carlsberg Group заявила о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой»
03 октября 2023, 17:29

Фото: iStock/nitrub

Carlsberg Group заявила о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой», сообщает The Reuters.
Carlsberg Group заявила, что расторгает лицензионные соглашения, которые позволяют «Балтике» производить и продавать пиво принадлежащих группе брендов.

Ранее пивоваренная компания «Балтика» торговала в России такими брендами как Tuborg и Kronenbourg.

Однако, 3 октября Carlsberg Group официально заявила, что расторгла свои лицензионные соглашения в России после решения Москвы в начале этого года взять под контроль пивоваренные заводы датской группы в стране.

«Балтика» имеет право распродать оставшиеся запасы Carlsberg до 1 апреля 2024 года.

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