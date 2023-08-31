Россиянам рассказали о главной задаче сбора биометрии

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«Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту», — приводит «Вечерняя Москва» слова Володина.
В МФЦ опровергли информацию о том, что отказаться от сбора данных можно лишь до 1 сентября. Процедуру отказа от биометрии можно оформить в любое время, для чего необходимо подать заявление на отказ от сбора, хранения и использования биометрических данных в МФЦ. Также можно удалить уже имеющиеся данные на портале госуслуг в разделе «Биометрия». При этом, граждан предупреждают, что при отказе или удалении биометрической информации невозможно будет получить услуги через Единую биометрическую систему (ЕБС).
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