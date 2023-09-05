Россиянам рассказали о ключевых составляющих любого блюда

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Food-блогер Оксана Чаленко заявила, что необходимо готовить с хорошим настроением и любовью для того, чтобы любые блюда получались вкусными.
В этом она видит главный секрет кулинарного искусства.
Ранее известная российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая отреагировала на мемы, в которых пользователи социальных сетей высмеивали ее блюда, приготовленные в шоу «Едим дома». Высоцкая сделала репост ролика, в котором певица Мария Зайцева высказалась в ее защиту.
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Юлия Высоцкая отреагировала на мемы о её готовке
«Готовить надо с хорошим настроением и с любовью. Ещё моя бабушка говорила: «Не ходи на кухню, если чем-то расстроена, суп будет горьким, а чай солёным!». Любите друг друга, не держите ни на кого зла, улыбайтесь каждому новому дню, цените то, что имеете здесь и сейчас – и на столе всегда будут вкусные блюда!» – отметила в беседе с RuNews24.ru Чаленко.
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Мелисса Тимофеева