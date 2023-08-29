Россиянам рассказали о новой, связанной с «Госуслугами» схеме мошенничества

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что у мошенников появилась новая схема, по которой человеку звонит через мессенджер «оператор» «Госуслуг» с вопросом, менял ли пользователь пароль для входа на портал.
После этого человек получает сообщение с «кодом восстановления пароля».
Всё это делается для того, чтобы получить доступ к личному кабинету пользователя.
Специалист предостерёг граждан от доверия мошенникам.
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Всё это делается для того, чтобы получить доступ к личному кабинету пользователя.
«Портал не выдаёт кредиты и займы, но позволяет заёмщику подтвердить свою личность при их оформлении в некоторых микрофинансовых организациях. Это и нужно преступникам. А ещё получить паспортные данные, запросить форму 2-НДФЛ, чтобы понять уровень доходов, выяснить адрес и также использовать все эти данные для мошенничества», — пояснил в беседе с RT Соловьёв.
Специалист предостерёг граждан от доверия мошенникам.
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Мелисса Тимофеева