Россиянам рассказали о новой, связанной с «Госуслугами» схеме мошенничества

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что у мошенников появилась новая схема, по которой человеку звонит через мессенджер «оператор» «Госуслуг» с вопросом, менял ли пользователь пароль для входа на портал.