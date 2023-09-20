Россиянам рассказали о полезных приложениях для школьников

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Фиксики: английский для детей. Это приложение ориентировано на учеников младших классов. С помощью яркой анимации, графики и интерактивных заданий ребенок с удовольствием будет изучать иностранный язык.
Duolingo. Это официальное приложение известной онлайн-платформы для изучения языков. Оно является подходящим не только для школьников, но и для их родителей. Приложение включает в себя различный набор языков, в том числе и маловостребованные.
DeepL Переводчик. По мнению авторов статьи на RuNews24, это один из лучших переводчиков, который обходит по качеству перевода Google или Яндекс. Приложение включает в себя 29 языков, с помощью него можно переводить не только текст, но и аудио речь.
Учебник «Фоксфорд». В нем любой школьник сможет найти интересующую информацию по разным предметам. Приложение предоставляет краткую справку с главными тезисами по теме.
Грамотей. Это приложение дает возможность проверять орфографию, а также улучшать ее. В программе содержится 20 заданий. Подойдет для любого возраста.
Examer. Помогает школьникам готовиться к ЕГЭ. Школьник самостоятельно ставит себе цель в приложении ― сколько баллов ему нужно набрать по предмету, а приложение автоматически подбирает вопросы по заданной цели.
Намби. Отличный помощник в изучении математики для первоклассников. С помощью него ребенок научится простым математическим действиям.
MATH 42. Такое приложение хорошо подойдет старшеклассникам и даже студентам. С его помощью можно решать сложные задачи и подробно видеть ходы их решения.
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