Россиянам рассказали о пользе и вреде увлажнителей воздуха

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В преддверии начала отопительного сезона россияне, как правило, бегут покупать увлажнители воздуха. Общественная служба новостей рассказала об их пользе и вреде.
Безусловно, приобрести увлажнитель воздуха нужно семьям с маленькими детьми. Это позволит избежать сухости детской кожи, а также уменьшит количество вредных микроорганизмов в воздухе.
Интересным эффектом увлажнителя может стать избавление человека от храпа. Из-за сухого воздуха слизистые оболочки начинают пересыхать, горло отекает и возникает храп, поэтому работающий в ночное время увлажнитель позволит спать спокойно.
Также, сообщает ОСН, прибор для увлажнения воздуха позволяет дольше сохранять квартиру в чистоте, поскольку во влажном климате пыль сразу оседает на пол, оставляя чистыми мебель и предметы интерьера.
Помимо этого, специалисты советуют использовать увлажнитель вместе с кондиционером или обогревателем. Два последних, согревая помещение, пересушивают воздух, а работающий одновременно увлажнитель будет создавать максимально комфортную атмосферу.
Кроме того, слишком пересушенный воздух начинает вредить деревянной мебели, которая может покрыться трещинами.
Ну и ещё одним немаловажным плюсом увлажнителя является его благоприятное воздействие на растения, для которых необходим определённый климат.
Помимо такого большого количества плюсов, у устройства для увлажнения воздуха есть и ряд минусов.
Так, например, многие модели увлажнителей издают неприятный ультразвуковой шум, к которому, конечно можно привыкнуть, но всё же он негативно влияет на слух.
Если выбрать неправильный увлажнитель, без возможности регуляции уровня влажности, можно получить плесень на потолке и стенах, а также постоянные лужи. Оптимальной является влажность в 30-45% в летнее время и 30-60% зимой.
Также увлажнитель может наносить вред и мебели. На ней может появиться белый налёт, поэтому важно наливать в ёмкость максимально очищенную от примесей воду.
Кроме того, из-за повышенной влажности может происходить цветение воды.
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Интересным эффектом увлажнителя может стать избавление человека от храпа. Из-за сухого воздуха слизистые оболочки начинают пересыхать, горло отекает и возникает храп, поэтому работающий в ночное время увлажнитель позволит спать спокойно.
Помимо этого, специалисты советуют использовать увлажнитель вместе с кондиционером или обогревателем. Два последних, согревая помещение, пересушивают воздух, а работающий одновременно увлажнитель будет создавать максимально комфортную атмосферу.
Кроме того, слишком пересушенный воздух начинает вредить деревянной мебели, которая может покрыться трещинами.
Ну и ещё одним немаловажным плюсом увлажнителя является его благоприятное воздействие на растения, для которых необходим определённый климат.
Помимо такого большого количества плюсов, у устройства для увлажнения воздуха есть и ряд минусов.
Так, например, многие модели увлажнителей издают неприятный ультразвуковой шум, к которому, конечно можно привыкнуть, но всё же он негативно влияет на слух.
Если выбрать неправильный увлажнитель, без возможности регуляции уровня влажности, можно получить плесень на потолке и стенах, а также постоянные лужи. Оптимальной является влажность в 30-45% в летнее время и 30-60% зимой.
Также увлажнитель может наносить вред и мебели. На ней может появиться белый налёт, поэтому важно наливать в ёмкость максимально очищенную от примесей воду.
Кроме того, из-за повышенной влажности может происходить цветение воды.
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Анастасия Чинкова