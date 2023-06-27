Россиянам рассказали о правилах поведения при встрече со змеёй

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Биолог Гладков: «Просто пройдите мимо»
Биолог Павел Глазков рекомендовал при встрече со змеёй не подходить к ней и не пугать, а просто пройти мимо неё, тогда вероятность укуса будет намного ниже.
А врач-терапевт Андрей Кондрахин посоветовал при укусе комара растворить ложку соды в стакане воды и смазать место ужаления для предотвращения зуда и дискомфорта.
Ранее Андрей Кондрахин заявил, что основными заболеваниями, которые переносят комары, являются малярия, а также вирус Зика, лихорадка Западного Нила, жёлтая лихорадка, лихорадка Денге. При этом, по словам эксперта, в средней полосе России комары не переносят инфекций, а все подобные случаи являются привозными.
«Змею, какой бы она ни была – ядовитая или не ядовитая, лучше не трогать. Ни в коем случае не надо её брать в руки. Они могут укусить в целях самообороны. Поэтому лучше не приближаться, не пугать ее, а просто пройти мимо», – в беседе с «Москвой 24» Глазков.
«Этот метод подойдет тем, кто не может сразу купить аптечные препараты», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.
Ранее Андрей Кондрахин заявил, что основными заболеваниями, которые переносят комары, являются малярия, а также вирус Зика, лихорадка Западного Нила, жёлтая лихорадка, лихорадка Денге. При этом, по словам эксперта, в средней полосе России комары не переносят инфекций, а все подобные случаи являются привозными.
Мелисса Тимофеева