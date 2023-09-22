Россиянам рассказали о предстоящих изменениях в системе высшего образования

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Также издание напоминает, что с 24 апреля текущего года был выпущен приказ о приоритетном распределении бюджетных мест в вузах по научно-техническим направлениям. Уточняется, что из-за этого нововведения сократится количество бюджета на бакалавриате, в то время как на специалитете и магистратуре, наоборот, будет заметно прибавление.
При этом, ещё 36 тысяч бюджетных мест были выделены на распределение поступающих из новых регионов России.
Также с 1 мая 2024 года изменятся правила приёма на целевое обучение. Абитуриенты обязаны будут самостоятельно находить заказчика обучения, заключать с ним договор и приходить в приёмную комиссию вуза уже с готовыми документами. По завершении обучения, выпускник должен в течение трёх лет работать на заказчика. Также таким студентам больше нельзя будет переходить с одного факультета вуза на другой с сохранением бюджетной формы обучения, как это возможно сейчас.
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