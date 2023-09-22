Россиянам рассказали о предстоящих изменениях в системе высшего образования

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области не было зафиксировано пожаров на территории лесного фонда региона 21 сентября.

В пятницу, 22 сентября на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Талдомском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — IV класс.

В субботу, 23 сентября на большей части территории подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском, Талдомском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — IV класс.

В воскресенье, 24 сентября на большей части территории региона ожидается IIIкласс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Подольском, Сергиево-Посадском, Талдомском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — IV класс.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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