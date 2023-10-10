Россиянам рассказали о способе получить высокую зарплату после собеседования

Ориентация на цели и задачи компании может повысить шансы соискателя на получение более высокой заработной платы. Потенциальному кандидату рекомендуется подготовить краткое резюме своего опыта, чтобы продемонстрировать, что его ожидания от заработной платы имеют обоснованный фундамент. Об этом рассказала HR-консультант из онлайн-школы Skyeng Тамила Енгалычева в интервью для «Ленты.ру».
Консультант объяснила, что, хотя окончательное решение по найму и финансовым условиям принимается на основе всего комплекса этапов собеседования, первое впечатление играет важную роль. Взаимодействие с рекрутером позволяет компании сформировать первое представление о потенциальном сотруднике: его профессиональном опыте, сильных и слабых сторонах, адаптации к команде и коммуникативным навыкам. Оценка HR-специалиста также может повлиять на конечное предложение по заработной плате.
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