Россиянам рассказали о вариантах заработка во время прогулок по городу

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Ещё одна интересная подработка – это вакансия тайного покупателя. Этот работник посещает магазины, кафе и иные организации сферы услуг и проверяет их на качество обслуживания посетителей и работу персонала. За посещение одной точки можно получить от 500 до 3000 рублей.
Также, если соискатель имеет грамотную речь и коммуникабелен, он может работать экскурсоводом. Хорошим бонусом станет то, что устроиться на такую работу можно без опыта.
Последний вариант подойдёт для любителей гулять по городу. В обязанности пешеходов-исследователей будет входить обновление данных о различных организациях на интернет-картах. За такую подработку можно получить от 20 до 45 тысяч рублей в месяц.
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