Россиянам рассказали о вариантах заработка во время прогулок по городу

Число вакансий в IТ-сфере за год выросло на 10%. Зарплатное предложение в этом сегменте показывает наибольший темп роста: на 7,9% за год и на 5,2% к январю. Из-за привлекательных предложений, в интернете появилось множество курсов по переобучению на программиста. Однако эта работа подойдёт не всем, уверен председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.