Россиянам рассказали о важности поцелуев и объятий

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Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников рассказал о важности поцелуев и объятий и о том, как они влияют на психику людей.
О том, как поцелуи и объятия влияют на психику человека и насколько они нужны, рассказал психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1».
На вопрос о том, с чем связан отказ от прикосновений, психолог ответил, что на это повлиял общий поток ухода человека от реальности в виртуальный мир.
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«Поцелуи и объятия не просто нужны, они необходимы. Это встроено в людей, как базовая опция, которой, к сожалению, мы перестали пользоваться. Люди перестали совершенно общаться друг с другом, еще и приобрели фобии и страхи, которые связаны с прикосновениями, с тактичностью. Раньше люди здоровались, обнимались, целовались и в быту это было распространено, этого не чурались. В настоящее время, это стало дикостью. Люди уже не то, что к другу не прикасаются, они перестали звонить другу», - объяснил Заников.
«Человек когда перестает существовать как тело, он остается в сознании, но часть его- ложный ум. Все процессы вокруг него приводят к тому, что он постепенно глупеет, все становится бессознательным», - заявил Заников.Рассуждая о том, как связаны тело и душа и как прикосновения влияют на человека, эксперт обратил внимание на эмоции, которые люди получают от объятий или поцелуев.
«Например, вам запретят гладить любимую кошку как это повлияет на психику? Это купирует эмоции. Получится, что мы отрезали себя от самого хорошего, самого радостного. Взаимосвязь телесного и душевного- это психосоматика. Психо-это душа, сомо-это тело. Как только мы купируем связь тела и души, мы что - то запрещаем себе, сознательно исключаем какие - то контакты, то просто перестаем ощущать тело. Отсюда и возникают страшные вещи, когда человек не понимает какой он, приобретая болезни, так как эмоции не выходят из тела. Человек может не понимать, где он. Он может просто сойти с ума. Если поместить человека в камеру без звука, то он начнет сходить с ума. По природе нам необходимо чувствовать», - отметил Заников.Психотерапевт также поделился мнением, относительно праздника – День примирительного поцелуя.
«Как мы выбираем , поцелуй, объятие или рукопожатие. Если нам дадут выбрать, на что мы обратим внимание? Человек выберет по темпераменту, характеру, воспитанию, культуре. Губы-это место, где у нас много нервных окончаний. Соответственно, человек получает от поцелуя больше удовольствия. Губы являются довольно интимным местом. Но я не считаю губы точкой примирения, хотя кому-то так проще. Поцелуй-интимная вещь, которая предполагает вхождение в личные границы другого человека. Поэтому, поцелуй не может считаться символом примирения. У нас несть праздник Ивана Купала, когда люди танцуют, обливаются водой, это тоже контакт - это не пошло и в то же время тактильно», - заключил Заников.
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Анастасия Крестьянова