Россиянам рассказали об изменении правил входа на портал «Госуслуги»

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Двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги» стала обязательной для всех пользователей. В распоряжении РИА Новости имеется документ постановления правительства.
До текущего момента двухфакторная аутентификация была обязательна только для новых пользователей портала, а также тех, кто восстанавливал свой аккаунт. Такие правила были введены 1 октября.
Теперь для входа на портал необходимо, помимо ввода логина и пароля, дополнительно подтверждать свой вход через одноразовый код, который поступит на телефон через смс, код из приложения, работающего с одноразовыми кодами, или с помощью биометрии.
Уточняется, что пользователь самостоятельно выбирает способ подтверждения входа и даёт доступ порталу к той или иной личной информации.
Двухфакторная аутентификация введена для защиты от взлома аккаунтов пользователей.
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Теперь для входа на портал необходимо, помимо ввода логина и пароля, дополнительно подтверждать свой вход через одноразовый код, который поступит на телефон через смс, код из приложения, работающего с одноразовыми кодами, или с помощью биометрии.
Двухфакторная аутентификация введена для защиты от взлома аккаунтов пользователей.
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Анастасия Чинкова