Россиянам рассказали об опасности употребления питомцами воды из-под крана

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«Обеспечение домашних животных очищенной водой имеет множество преимуществ, включая достаточную гидратацию, улучшение пищеварения и общего состояния здоровья», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Кулешова.
Ранее ветеринар Ольга Михеева заявила, что питомцев, даже домашних, необходимо обрабатывать от блох и клещей в летний период, в особенности перед поездкой на природу для поддержания хорошего здоровья и самочувствия животного. По её словам, для обработки животных можно использовать специальные таблетки, капли, ошейники от блох.