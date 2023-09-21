Россиянам рассказали, от чего стоит отказаться в день осеннего равноденствия

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Это событие всегда носило сакральный характер. Так, на Руси оно приходилось на празднование Нового года. У славян было принято совершать различные обряды и ритуалы, поскольку считалось, что именно в этот день они приносят наилучший результат.
Также существует и ряд запретов. Поскольку этот день рекомендуется провести в спокойствии, стоит отказаться от уборки, ремонта, крупных покупок, а также не ссориться и не отказывать в помощи нуждающимся в ней.
Существует поверье, что дожди и холод придут не скоро, если в день осеннего равноденствия будет хорошая, тёплая погода. А признаком холодной и снежной зимы считается большое количество желудей на земле осенью.
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