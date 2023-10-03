Россиянам рассказали, отчего чаще всего происходит возгорание смартфонов

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Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с RT отметил, что возгорание может происходить из-за повреждения батареи после падения или нахождения устройства на зарядке под прямыми солнечными лучами.
В свою очередь руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов призвал пользователей смартфонов приобретать качественные зарядные устройства, поскольку дешёвые зарядки с тонкими проводами быстрее выходят из строя и могут привести к возгоранию.
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