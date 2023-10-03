Россиянам рассказали, отчего чаще всего происходит возгорание смартфонов

Второе место занимает традиционно полиция и ГИБДД — 24%, еще 4% вызовов приходится на службу пожарной охраны, остальные 2% распределяются межу газовой службой, комитетом лесного хозяйства и прочими, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

В 2023 году операторы службы быстрого реагирования обработали свыше 9 миллионов вызовов, из них почти 1 миллион — справочные вызовы.

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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