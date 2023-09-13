Россиянам рассказали, стоит ли ожидать новую волну мобилизации

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Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что во время частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек. По контракту за последние полгода в зону СВО отправилось 270 тысяч человек. Ежедневно в военкоматы приходят одна-полторы тысячи человек.
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