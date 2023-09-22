Россиянам рассказали, за сколько лет окупится сдаваемая в аренду квартира.

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Эксперт уточнил, что такая ситуация наблюдается из-за значительной разницы цен на квартиры в России. Так, согласно показателям августа этого года, средняя стоимость квартиры в новостройке составляет 5,9 млн рублей, а на вторичном рынке – 4,4 млн рублей. При этом, средняя ежемесячная плата за аренду квартиры примерно равна 26 тыс. рублей. Из-за такой высокой разницы окупаемость квартир идёт медленнее.
Попов отметил, что наиболее заметны изменения в цене в крупных городах. В Москве ежемесячный платёж за аренду квартиры увеличился на 15 тыс. рублей, достигнув отметки в 70 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге он поднялся с 30 тыс. рублей до 35 тыс. рублей.
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