Россиянам рассказали, законно ли публиковать ролики с соседями на YouTube

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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал россиянам, можно ли снимать на видео соседей и выставлять ролики на YouTube, а также, что делать при обнаружении над своим участком дрона. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что фотографировать или снимать на видео соседей, их дом и домашних животных можно. Однако, если кадры попадут в соцсети или на YouTube, нужно учитывать требования Гражданского кодекса РФ, а именно его статьи 152.1, которая гласит о том, что обнародование фотографий и видеозаписей других людей допускается только после их согласия.
Также Гаврилов отметил, что дело может дойти до Уголовного кодекса РФ (статья 137), если будут опубликованы в сеть кадры, иллюстрирующие частную жизнь граждан, содержащую личную или семейную тайну.
Он добавил, что эта мера, в частности, касается дронов. Но здесь также стоит внимательнее рассмотреть объект. Если над домом кружит квадрокоптер Росреестра, который собирает данные о неполадках и оснащён специальными системами для обработки данных, то это не является проникновением в частную жизнь граждан. А вот если территорию дома снимает дрон, принадлежащий другому гражданину, стоит обратиться в полицию.
При этом депутат призвал граждан не сбивать дроны самостоятельно, поскольку за этим последует наказание из-за умышленного повреждения чужого имущества.
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Также Гаврилов отметил, что дело может дойти до Уголовного кодекса РФ (статья 137), если будут опубликованы в сеть кадры, иллюстрирующие частную жизнь граждан, содержащую личную или семейную тайну.
При этом депутат призвал граждан не сбивать дроны самостоятельно, поскольку за этим последует наказание из-за умышленного повреждения чужого имущества.
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Анастасия Чинкова