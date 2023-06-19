Россиянам разъяснил новые правила разведения кур и кроликов на даче

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Новые правила разъяснил депутат ГД Чаплин
https://nevnov.ru/24114400-_eto_obichnoe_yavlenie_eksperti_nazvali_cheloveka_vinovatim_v_massovoi_gibeli_ptits_v_kudrovo0Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что, согласно новым требованиям, вступившим в этом году в силу, на своих участках гражданам можно выращивать птицу и кроликов для собственных нужд.
При этом люди обязаны соблюдать градостроительных и санитарных условий.
Он добавил, что также можно продавать свой урожай, домашние заготовки или саженцы за пределами участка.
А юрист Сергей Коломийцев напомнил, что за чрезмерное количество одуванчиков и других сорняков на участке дачникам грозит штраф. Но беспокоиться следует лишь тем владельцам дач, чьи участки относятся к землям сельхозназначения. Сорняки не должны занимать свыше 25% площади участка. В случае нарушений владельцам участка придётся заплатить штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей.
Ранее жители одного из петербургских районов обратили внимание на большое количество лежащих кверху лапками птиц. Как сообщил «Невским Новостям» орнитолог Евгений Коблик, возможной причиной гибели стольких птиц удар о зеркальные стекла.
При этом люди обязаны соблюдать градостроительных и санитарных условий.
«Можно выращивать живность только для собственных нужд при соблюдении ветеринарных норм, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. К сельскохозяйственной птице относятся: куры, утки, индейки, гуси и другие виды домашних птиц, разводимые для получения яиц и мяса. Также можно выращивать кроликов», — прокомментировал в беседе с ФАН Чаплин.
Он добавил, что также можно продавать свой урожай, домашние заготовки или саженцы за пределами участка.
А юрист Сергей Коломийцев напомнил, что за чрезмерное количество одуванчиков и других сорняков на участке дачникам грозит штраф. Но беспокоиться следует лишь тем владельцам дач, чьи участки относятся к землям сельхозназначения. Сорняки не должны занимать свыше 25% площади участка. В случае нарушений владельцам участка придётся заплатить штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей.
Ранее жители одного из петербургских районов обратили внимание на большое количество лежащих кверху лапками птиц. Как сообщил «Невским Новостям» орнитолог Евгений Коблик, возможной причиной гибели стольких птиц удар о зеркальные стекла.
Мелисса Тимофеева