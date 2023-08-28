Россиянам рекомендовали заверять брачный договор нотариально

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В пресс-службе Роскачества заявили о том, что брачный договор нужно заверять у нотариуса для его действительности.
«Брачный договор обязательно нужно заверить у нотариуса. Стоимость такой услуги зависит от расценок фирмы, в которую вы обратитесь, и сложности составления договора под конкретно вашу ситуацию», — прокомментировали в беседе с RT специалисты.
Отмечается, что брачный договор, в первую очередь, стоит заключить людям, ведущим бизнес, а также тем, кому активно помогают родственники. Специалисты подчеркнули, что брачный договор привлекателен и тем, что имеет приоритет перед Семейным кодексом и принципами раздела имущества.
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Мелисса Тимофеева